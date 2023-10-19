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Военный эксперт назвал возможные причины подачи сигнала бедствия беспилотником США

Американский беспилотник подал сигнал бедствия над Черным морем - мнение эксперта Кнутова
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sra Tyler Woodward
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Согласно данным сайта FlightRadar24, американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал бедствия над акваторией Черного моря. Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов 19 октября в беседе с «Известиями» озвучил возможные причины этого.

Кнутов отметил, что беспилотники США регулярно ведут разведку вдоль границ России и дают целеуказания Вооруженным силам Украины для нанесения ударов.

«Я думаю, что могло произойти две вещи, либо станция наведения ракет какого-нибудь нашего зенитно-ракетного комплекса взяла на сопровождение этот беспилотник, и те сенсоры, которые установлены на нем, сработали. Сработала система предупреждения об облучении и наведении ракет. Либо сработала система радиоэлектронной борьбы, которая заглушила канал связи. Беспилотник прекратил миссию и повернул на базу», — сказал он.

Военный эксперт указал на то, что и в первом, и во втором случаях действия России абсолютно правильные.

«Потому что данные беспилотники, по сути, осуществляют целеуказания украинской армии, которая наносит удары не только по военным, но и по гражданским объектам на территории России», — объяснил он.

Как передает «РИА Новости», беспилотник подавал сигнал 7600. Он обозначает потерю связи.

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