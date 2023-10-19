Врач рассказала о пользе тыквы при различных заболеваниях

Осень — сезон тыквы, поэтому ее часто добавляют в разные блюда. О том, при каких заболеваниях этот продукт особенно полезен, а кому, напротив, не рекомендуется его есть, «Известиям» 19 октября рассказала врач-педиатр «Инвитро» Анастасия Лютова.

«Тыква — весьма полезный сезонный продукт, богатый каротином. Именно благодаря каротину она имеет такой оранжевый цвет. Также в нем есть витамины A, группы В, С, E, микроэлементы (калий, магний, кальций, железо), клетчатка, природные антиоксиданты и растительный белок», — отметила Лютова.

По ее словам, тыкву предпочтительно есть в термически обработанном виде и в умеренных количествах. Оптимальное суточное количество для взрослых — 200–300 г, для детей — желательно не более 100 г в день не чаще трех раз в неделю.

«Тыква богата витаминами и микроэлементами, за счет чего она может быть полезна истощенному организму при различных заболеваниях, например, при туберкулезной инфекции. Для поддержания нормальной работы иммунной системы таким пациентам важно добавлять в рацион продукты с достаточным содержанием белка, витаминов (особенно группы В и С), железа. В тыкве содержится много кальция, фосфора, цинка, антиоксидантов — эти вещества благотворно влияют на организм», — добавила врач.

Также она отметила, что тыква обладает умеренным мочегонным действием, вещества в ее составе способствуют поддержанию липидного и углеводного обмена, что может оказывать положительное влияние, в частности, при гипертонической болезни. А калий и магний благоприятно влияют на работу сердца.

«Витамин К и бета-каротин оказывают защитное действие на мембраны клеток (особенно от различных окисляющих факторов). Витамин А важен для нормальной работы иммунной системы, а совместно с каротином — для обеспечения зрительной функции», — подчеркнула Лютова.

При этом, как обратила внимание врач, не рекомендуется употреблять тыкву людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения, в том числе хронического гастрита (с пониженной кислотностью, так как продукт способствует ощелачиванию желудочного содержимого), колита, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки и пр.

«Тыква нежелательна при обострении хронического панкреатита или желчекаменной болезни из-за стимуляции моторной функции желудка, что может приводить к развитию колик или усиливать боли и спазмы при данных заболеваниях. Также следует исключить тыкву из рациона, если ранее отмечалась аллергия на этот продукт», — подытожила она.

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, в год взрослый человек должен съедать 140 кг овощей, в том числе по 8–12 кг помидоров и огурцов. Однако, как показал опрос компании «Гродан» (входит в компанию РОКВУЛ), лишь 20% жителей страны соблюдают эти нормы. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 19 октября.