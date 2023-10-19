Стало известно, что 80% россиян недоедают свежих овощей

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, в год взрослый человек должен съедать 140 кг овощей, в том числе по 8–12 кг помидоров и огурцов. Однако, как показал опрос компании «Гродан» (входит в компанию РОКВУЛ), лишь 20% жителей страны соблюдают эти нормы. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 19 октября.

Лишь 20% россиян рассказали, что едят овощи строго несколько раз в день, соблюдая рекомендации Министерства здравоохранения. 59% опрошенных, как правило, не следят за потреблением овощей и едят их гораздо реже, еще 21% в принципе отказались от овощей. При этом только 23% россиян знают о существовании подобных рекомендаций Минздрава, остальные же о них никогда не слышали.

Среди ключевых причин недостатка овощей в рационе респонденты называют сомнения в качестве тепличной продукции (36%) и дороговизну (28%). Кроме того, 25% признались, что не любят овощи и предпочитают фрукты. Еще 11% рассказали, что в их семье просто не принято есть много овощей.

«Мнение о том, что овощи, выращенные в тепличных хозяйствах, уступают домашним и содержат в себе вредные вещества, — это стереотип, который давно устарел. Сегодня для выращивания овощей в теплицах активно применяются субстраты-кубики из каменной ваты, которые создают благоприятную среду для растений, не требующую большого количества удобрений. Кроме того, в таком субстрате нет патогенов и вредителей, а значит, отпадает и потребность в борьбе с ними при помощи химикатов», — сказал технический консультант «Гродан» Андрей Захаренко.

Самыми популярными тепличными овощами у россиян стали огурцы (их предпочитают 45% опрошенных) и помидоры (43%). Гораздо реже в рационе можно встретить салатные культуры (19%), перцы (16%), кабачки (14%) и баклажаны (6%). В целом 80% россиян отдают предпочтение свежим овощам и зимой, и летом. 15% также включают в рацион домашние заготовки, 14% едят покупные разносолы, а 13% периодически покупают замороженные овощи.

16 октября сервис «Едадил» выяснил, в каких регионах России самые большие скидки на сезонные фрукты и овощи. Так, самые большие скидки на баклажаны зафиксированы в Воронежской области (61%), на кабачки — в Республике Марий Эл (51%). Купить выгодно тыкву могут жители в Костромской области: скидки там могут доходить до 45%.