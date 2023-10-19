В ВТБ спрогнозировали рекордный рост объема средств на счетах россиян в банках

По итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц в российских банках увеличится на 19%, что станет для России рекордом с 2015 года, прогнозируют в ВТБ. Ожидается, что общий объем портфеля приблизится к 43,5 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации «Известиям» 19 октября.

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова объяснила, что с учетом увеличившейся ключевой ставки и последовавшего за этим роста доходности по депозитам, которая уже достигла рекордных с осени прошлого года значений, до конца года интерес населения к срочным депозитам будет усиливаться. По ее словам, подогревать спрос клиентов будут и сезонные продукты, которые банки традиционно запускают в IV квартале.

При этом она уточнила, что, по оценке банка, за девять месяцев года общий объем привлеченных средств населения в России вырос примерно на 11,5%.

Накануне в крупнейших российских банках сообщали, что портфель розничных депозитов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза. Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова отметила, что россияне на фоне продолжающейся дедолларизации накоплений всё больший интерес проявляют к так называемым мягким валютам — в первую очередь к китайской.

В Центробанке РФ «Известиям» рассказали, что на вклады в валюте КНР приходится 1,5% от всех депозитов — это порядка 600 млрд рублей. Кредитные организации поднимают ставки по этому инструменту сбережений — с начала 2023-го доходность выросла примерно на 1 п.п., до 3,2%.