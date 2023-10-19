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Путин заявил об открытости России к киберспорту

Путин: Россия открыта к современным спортивным дисциплинам и киберспорту
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Россия открыта к современным спортивным дисциплинам, в том числе к киберспорту. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом открыта и ко всему лучшему, новому, передовому. К тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте», — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

По его словам, это подтверждается идеей провести в России соревнования, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт. В этой связи президент напомнил про анонсированные ранее соревнования «Игры будущего», которые пройдут в следующем году в Казани именно в таком формате.

По мнению Путина, данный формат созвучен новой цифровой эпохе. Он также пригласил молодежь и спортсменов из разных стран принять в этих играх активное участие.

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И почему этому направлению в России уделяют особое внимание

Международные мультиспортивные соревнования «Игры будущего» будут проходить в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. В соревнованиях по новым видам спорта примут участие более 2 тыс. человек, они также покажут себя в скейтбординге, лазертаге и гонке на дронах. Всего запланированы старты в 21 дисциплине.

Ожидается, что в «Играх будущего» примут участие более 2 тыс. профессиональных спортсменов из разных стран. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

29 апреля 2023 года Москве и в столице Татарстана за 300 дней до их начала прошла торжественная церемония запуска часов обратного отсчета. В этот же день президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам игр, отметив уникальность данного формата соревнований и то пристальное внимание, которое российская инициатива привлекла во многих странах мира.

14 октября «Известия» показали ход подготовки «Игр будущего», в рамках которых проходят тестовые соревнования по лазертагу. Участие в тактической игре также приняла корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

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