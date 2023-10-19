Глава МИД Дании признался пранкерам о секретных переговорах по Украине

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу МИД Дании Ларса Расмуссена — министр признался о существовании секретных переговоров об обмене ряда территорий Украины на обеспечение ее безопасности. Очередной выпуск их программы «Шоу ВиЛ» в четверг, 19 октября, появился в официальной группе «ВКонтакте».

Как отметил министр, президент Украины Владимир Зеленский «в определенный момент скорректирует ситуацию» и заявит о начале переговоров.

«Это обсуждение ведется среди европейских государств, и главную роль в нем играет Франция. <…> Я думаю, что в определенный момент президент Украины скорректирует ситуацию и заявит, что настало время начать переговоры. И тогда, когда этот день наступит, когда начнутся мирные переговоры, мы, конечно же, поддержим Украину в формировании новой архитектуры безопасности», — указал Расмуссен.

Пока же Дания продолжает настаивать на жестких антироссийских санкциях и поставит Украине 19 истребителей F-16, правда, в течение нескольких лет, отметил глава датского МИДа.

Он также высказался о потенциальном принятии Украины в Европейский союз. По словам главы датского МИДа, включить Украину в состав ЕС будет «очень-очень сложно» и в случае принятия это «будет иметь огромные последствия».

Министр также прокомментировал ситуацию, сложившуюся на территории Африканского континента после госпереворта в Нигере в конце июля, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, а генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства. После этого Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило о подготовке к развертыванию резервных сил, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого президента.

В разговоре с пранкерами об этом Расмуссен заявил, что готов поддержать военную операцию в Нигере. По его словам, вся подготовительная работа к началу операции на военном уровне завершена, осталось дождаться политического решения. При этом министр признался, что сама Дания не может принимать важные решения.

«Нас беспокоит то, что происходит в Нигере, а в более широкой перспективе — то, что происходит в регионе Сахель. Мы, безусловно, выступаем за санкции. Что касается вопроса о военном вмешательстве, то решать предстоит в первую очередь ЭКОВАС и Африканскому союзу. <…> Мы готовы это поддержать», — сказал министр.

В предыдущий раз Вован и Лексус разыграли глав МИД Финляндии и Швеции Элину Валтонен и Тобиаса Билльстрёма, а также шведского министра обороны Пола Юнсона. Юнсон в разговоре рассказал, что Швецию больше интересуют события в Нигере, где произошел военный переворот, чем на Украине. По его словам, шведской стороне было бы интересно больше следить за тем, что ЭКОВАС делает в Нигере и может ли Стокгольм как-то посодействовать.