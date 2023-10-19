Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай готов к работе над созданием экономического коридора с РФ и Монголией
Мир
В Чехии оппозиция не смогла вынести вотум недоверия премьер-министру
Общество
Осужденный на 10 лет экс-глава управления СК по Кузбассу освобожден досрочно
Мир
СМИ сообщили о сильном взрыве неизвестного происхождения на Голанских высотах
Авто
Завод «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей в 2024 году
Мир
Лавров отметил выход двусторонних отношений РФ и КНДР на новый уровень
Мир
Глава МИД Дании признался пранкерам о секретных переговорах по Украине
Мир
На Украине сообщили о пожарах в Николаеве и Запорожье
Экономика
Путин заявил об активном энергетическом сотрудничестве РФ и Китая
Политика
В ГД назвали безрассудной политику Запада в отношении конфликта на Ближнем Востоке
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ
Мир
Лавров заявил о контактах РФ и Турции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Иран предупредил о возможном вовлечении в конфликт в Израиле новых игроков
Мир
В Турции опровергли сообщения о подготовке к вмешательству на Ближнем Востоке

Глава МИД Дании признался пранкерам о секретных переговорах по Украине

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу МИД Дании Ларса Расмуссена — министр признался о существовании секретных переговоров об обмене ряда территорий Украины на обеспечение ее безопасности. Очередной выпуск их программы «Шоу ВиЛ» в четверг, 19 октября, появился в официальной группе «ВКонтакте».

Как отметил министр, президент Украины Владимир Зеленский «в определенный момент скорректирует ситуацию» и заявит о начале переговоров.

«Это обсуждение ведется среди европейских государств, и главную роль в нем играет Франция. <…> Я думаю, что в определенный момент президент Украины скорректирует ситуацию и заявит, что настало время начать переговоры. И тогда, когда этот день наступит, когда начнутся мирные переговоры, мы, конечно же, поддержим Украину в формировании новой архитектуры безопасности», — указал Расмуссен.

Пока же Дания продолжает настаивать на жестких антироссийских санкциях и поставит Украине 19 истребителей F-16, правда, в течение нескольких лет, отметил глава датского МИДа.

Он также высказался о потенциальном принятии Украины в Европейский союз. По словам главы датского МИДа, включить Украину в состав ЕС будет «очень-очень сложно» и в случае принятия это «будет иметь огромные последствия».

Министр также прокомментировал ситуацию, сложившуюся на территории Африканского континента после госпереворта в Нигере в конце июля, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, а генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства. После этого Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило о подготовке к развертыванию резервных сил, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого президента.

В разговоре с пранкерами об этом Расмуссен заявил, что готов поддержать военную операцию в Нигере. По его словам, вся подготовительная работа к началу операции на военном уровне завершена, осталось дождаться политического решения. При этом министр признался, что сама Дания не может принимать важные решения.

«Нас беспокоит то, что происходит в Нигере, а в более широкой перспективе — то, что происходит в регионе Сахель. Мы, безусловно, выступаем за санкции. Что касается вопроса о военном вмешательстве, то решать предстоит в первую очередь ЭКОВАС и Африканскому союзу. <…> Мы готовы это поддержать», — сказал министр.

Говорит президент: польский лидер Анджей Дуда пообщался с российскими пранкерами
В канцелярии главы государства признали подлинность разговора

В предыдущий раз Вован и Лексус разыграли глав МИД Финляндии и Швеции Элину Валтонен и Тобиаса Билльстрёма, а также шведского министра обороны Пола Юнсона. Юнсон в разговоре рассказал, что Швецию больше интересуют события в Нигере, где произошел военный переворот, чем на Украине. По его словам, шведской стороне было бы интересно больше следить за тем, что ЭКОВАС делает в Нигере и может ли Стокгольм как-то посодействовать.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023