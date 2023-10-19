С начала года в Москве отремонтировали почти 14 тыс. подъездов
Порядка 14 тыс. подъездов в многоквартирных домах отремонтировали в Москве с начала 2023 года. Об этом в среду, 18 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам чиновника, содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле. В городе сформирован единый подход к проведению ремонта указанных помещений, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили все основные работы, с начала года они отремонтировали почти 14 тыс. подъездов.
В ходе ремонта коммунальщики при наличии необходимости обновляют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, а также меняют таблички этажности и лампочки, сообщает телеканал «360».
Бирюков указал на то, что жителей заранее информируют о датах начала ремонта. Эта информация размещается в местах общего пользования и на информационных стендах, отмечает «Москва 24».
17 октября сообщалось, что в Москве с начала 2023 года системы отопления заменили более чем в тысяче многоквартирных жилых домов. Все работы стартовали после завершения отопительного сезона, их выполнили в установленный срок для обеспечения готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду, отмечает сайт kp.ru.