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В бундестаге предположили отказ ФРГ от поставок Taurus Украине

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Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/MBDA Deutschand
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Германия осталась последней крупной западной страной, не передавшей Украине дальнобойные ракеты. При этом до конца года поставлять Taurus страна скорее всего не станет из-за опасений эскалации конфликта, заявил «Известиям» член комитета по обороне бундестага Ян Нольте.

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«Я думаю, это маловероятно. Дальность полета ATACMS примерно 160 км, а Taurus — более 500 км. Никто не хочет, чтобы Украина использовала Taurus против целей, попадание по которым способствовало бы эскалации конфликта. Кроме того, большинство населения Германии против поставок», — заявил он.

В мае Великобритания заявила об отправке Киеву крылатых ракет Storm Shadow, дальность удара которых составляет 250–300 км. Спустя два месяца к Лондону присоединился Париж: в июле президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал отправку ракет SCALP, которые способны поражать цели на расстоянии до 500 км.

17 октября США подтвердили передачу Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Россия назвала это грубой ошибкой.

В правящей коалиции ранее допускали, что ФРГ может передать Украине Taurus, если США поставят Киеву ATACMS. В начале октября глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) заявила в интервью The New York Times, что, «если американцы дадут зеленый свет на поставку своих ATACMS, тогда поставки возможны».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лишай оружия: в ФРГ исключили передачу Киеву Taurus до конца года

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