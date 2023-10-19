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Медведев возложил ответственность за новый виток напряженности на Ближнем Востоке на США

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Фото: Global Look Press/XinHua/Ilan Assayag
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Постоянная эскалация палестино-израильского конфликта имеет четкий американский след. Об этом в статье для «Известий» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«У сегодняшнего конфликта долгая предыстория, которая хорошо известна. Но с 1940-х годов на каждом ее повороте в сторону всё большего мрака и террора виден отчетливый американский след. Во всех арабо-израильских войнах, начиная с 1960-х годов, Вашингтон поддерживал и накачивал оружием лишь одну сторону. Делал всё, чтобы противники ни в коем случае не разошлись миром. Всё очевидно: поставки вооружений на Ближний Восток обеспечивали американским компаниям огромную, а главное постоянную прибыль», — заметил Медведев.

И это несмотря на то, что формально США были среди государств, которые 29 ноября 1947 года проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о создании еврейского и арабского государств и интернациональной зоны Иерусалима, подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Подробнее читайте в колонке Дмитрия Медведева для «Известий»:

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