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Зеленский сообщил об обновлении руководящего состава минобороны Украины

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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах совещания с участием нового руководителя министерства обороны Рустема Умерова 18 октября. Министр представил обновленный руководящий состав ведомства и шаги по улучшению его работы.

«Провел совещание с министром обороны Украины. Он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен. Уже есть и первые шаги по решению тех вопросов, о которых говорили военные. Уменьшать бюрократию, упрощать документооборот, все процедуры, высвобождать время командиров на боевую работу вместо бумажной», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении, размещенном в Telegram-канале.

По его словам, теперь будет «больше цифровизации и четкости в снабжении войск». Кроме того, с военными станет больше обратной связи и готовности к решению накопившихся проблем.

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Ранее в этот день украинское издание New Voice со ссылкой на источник в президентской партии «Слуга народа» сообщило, что офис президента Украины думает над возвращением уволенной с поста замминистра обороны Анны Маляр. При министре Резникове она курировала в ведомстве информационную политику.

8 сентября правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. С должностей были сняты заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко, а также Константин Ващенко, занимавший должность государственного секретаря ведомства.

До этого, 3 сентября, Зеленский объявил, что Резников покинет свой пост, его место займет председатель Фонда госимущества Рустем Умеров. Свое решение он объяснил тем, что ведомство нуждается в новых подходах к взаимодействию с военными и обществом в целом. Сам Резников написал заявление об отставке на следующий день.

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