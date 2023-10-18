На Украине заявили о возможном возвращении Маляр на пост замминистра обороны

Офис президента Украины Владимира Зеленского думает над возвращением уволенной с поста замминистра обороны Анны Маляр. Об этом в среду, 18 октября, сообщает украинское издание New Voice со ссылкой на источник в президентской партии «Слуга народа».

«Речь идет об Анне Маляр, которая во времена [предыдущего министра обороны Украины] Алексея Резникова курировала в ведомстве информационную политику», — говорится в публикации.

Отмечается, что на данный момент в министерстве обороны страны нет человека, который бы достойно занимался информполитикой и коммуникацией со СМИ. Сейчас этим занимается Наталья Калмыкова, которая, согласно данным источника, не справляется с поставленными задачами.

«<…> там нужен хороший менеджер, который бы организовал весь процесс с военными <…> Поэтому есть идея снова вернуть на должность Анну Маляр», — отметил источник издания из числа депутатов фракции «Слуга народа» (СН).

Альтернативным кандидатом на должность предложили спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Череватого.

Ранее,18 сентября, правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Таким образом, сняты с должностей заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко, а также Константин Ващенко, занимавший должность государственного секретаря ведомства.

До этого, 3 сентября, Зеленский объявил, что Резников покинет свой пост, его место займет председатель Фонда госимущества Рустем Умеров. Свое решение он объяснил тем, что ведомство нуждается в новых подходах к взаимодействию с военными и обществом в целом. Сам Резников написал заявление об отставке на следующий день.