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На Украине заявили о возможном возвращении Маляр на пост замминистра обороны

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Фото: TASS/dpa/Ulf Mauder
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Офис президента Украины Владимира Зеленского думает над возвращением уволенной с поста замминистра обороны Анны Маляр. Об этом в среду, 18 октября, сообщает украинское издание New Voice со ссылкой на источник в президентской партии «Слуга народа».

«Речь идет об Анне Маляр, которая во времена [предыдущего министра обороны Украины] Алексея Резникова курировала в ведомстве информационную политику», — говорится в публикации.

Отмечается, что на данный момент в министерстве обороны страны нет человека, который бы достойно занимался информполитикой и коммуникацией со СМИ. Сейчас этим занимается Наталья Калмыкова, которая, согласно данным источника, не справляется с поставленными задачами.

«<…> там нужен хороший менеджер, который бы организовал весь процесс с военными <…> Поэтому есть идея снова вернуть на должность Анну Маляр», — отметил источник издания из числа депутатов фракции «Слуга народа» (СН).

Альтернативным кандидатом на должность предложили спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Череватого.

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Ранее,18 сентября, правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Таким образом, сняты с должностей заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко, а также Константин Ващенко, занимавший должность государственного секретаря ведомства.

До этого, 3 сентября, Зеленский объявил, что Резников покинет свой пост, его место займет председатель Фонда госимущества Рустем Умеров. Свое решение он объяснил тем, что ведомство нуждается в новых подходах к взаимодействию с военными и обществом в целом. Сам Резников написал заявление об отставке на следующий день.

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