Синоптики спрогнозировали холод и дожди в выходные в Москве
Выходные в Москве будут пасмурными и дождливыми с максимальной температурой воздуха днем до +4 градусов и ночными заморозками. Об этом «Известиям» 19 октября рассказали синоптики «Яндекс Погоды».
«В субботу, 21 октября, в Москве будет пасмурно, а температура достигнет +4 градусов. Скорость ветра с утра составит 4 м/с, а вечером — 3 м/с. В воскресенье ожидается дождь. Утром температура воздуха достигнет –2 градусов. Днем она поднимется до +4 градусов, а вечером опустится до +3 градусов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде и Ростове-на-Дону, где температура воздуха прогреется до +17…+24 градусов.
Прохладнее всего в выходные, по данным синоптиков, будет жителям Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы, Казани, Санкт-Петербурга и Челябинска, где ожидается температура на уровне от +1 до +3 градусов.
16 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал температуру воздуха ночью в –5 градусов к концу недели в Москве. Так, по его словам, в ночь на пятницу, 20 октября, ночные температуры в столице и области опустятся до отрицательных значений практически повсеместно. Температура воздуха днем будет держаться на уровне до +4 градусов.