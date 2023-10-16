Синоптик спрогнозировал снег и до –5 градусов в Москве на этой неделе

На этой неделе в Москве ожидается похолодание, сопровождающееся осадками, в том числе в виде снега. К концу недели температура воздуха ночью понизится до –5 градусов, рассказал «Известиям» 16 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Большую часть недели температура воздуха днем будет держаться на уровне +5…+7 градусов. До четверга включительно будут идти дожди с небольшим ослаблением во вторник и среду. А начиная с четверга придет новая волна похолодания», — рассказал Шувалов.

Так, по его словам, в ночь на пятницу, 20 октября, ночные температуры в Москве и Подмосковье опустятся до отрицательных значений практически повсеместно. Температура воздуха днем будет держаться на уровне до +4 градусов.

«В пятницу, 20 октября, ночью и днем ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Причем я не исключаю, что в Московской области местами может лечь снежный покров. Конечно, не повсеместно и не слишком высокий», — добавил синоптик.

Говоря о выходных, он отметил, что в субботу и воскресенье, 21 и 22 октября, ночные морозы станут еще крепче, а температура опустится до –5 градусов. Днем она не поднимется выше +4.

14 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температурный фон на этой неделе в Москве и Московской области не поднимется выше +9 градусов. Он пояснил, что с понедельника начнется перемещение воздушных масс с запада, а уже во вторник столица окажется в тыловой части циклона. Температурный фон ожидается ниже нормы на два градуса.