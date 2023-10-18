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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил в среду, 18 октября, губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Жителей города призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям, находящимся на улице, рекомендовано пройти в убежища.

В свою очередь, дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила в своем Telegram-канале о прекращении движения морского и наземного общественного транспорта.

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Ранее, 6 октября, силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских националистов с моря. Тем же вечером в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.

Также 6 октября Минобороны РФ сообщило, что морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила два плавательных средства и 13 диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадки десанта на побережье Крыма.

Украинская сторона предпринимает и другие попытки атаки на полуостров. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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