В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу
В Севастополе второй раз за вечер пятницы, 6 октября, объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении главы города.
Ранее в этот день о воздушной тревоге в Севастополе сообщалось в районе 19 часов.
Также 6 октября Минобороны РФ сообщило, что морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила два плавательных средства и 13 диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадки десанта на побережье Крыма.
Украинская сторона предпринимает и другие попытки атаки на полуостров. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.