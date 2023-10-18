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Судья рассказал об увеличении числа усыновлений детей россиянами

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Снижение количества судебных споров о международном усыновлении показывает, что всё больше детей остаются в России и находят здесь новую семью. Такое мнение в среду, 18 октября, выразил член Совета судей Верховного суда РФ Юрий Москаленко в ходе заседания Клуба имени Замятнина.

«Наиболее яркую тенденцию мы отмечаем в отношении международного усыновления. В 2022 году на 22% стало меньше дел по такой категории, но отметился рост споров, связанных с российским усыновлением», — уточнил Москаленко, его слова приводит РАПСИ.

По его словам, данная тенденция сохраняется также в текущем году.

Кроме того, суды также стали более внимательно относиться к правам сирот. Так, из 100 тыс. дел по основаниям, вытекающим из реализации прав детей-сирот и детей без попечения родителей, требования компетентных органов удовлетворялись в 94% случаев, добавил судья.

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Ранее, 8 августа, «Известия» рассказали, какие обязанности есть у опекуна и какие льготы ему положены. Так, например, опекун может получить разовое пособие за оформление опекунства над ребенком, размер которого определяется состоянием здоровья подопечного, его возрастом, родственными связями.

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