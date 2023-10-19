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Чат суда: в РФ обсуждают создание сервиса для подачи групповых исков

Почему в стране непопулярны коллективные жалобы в суд и как будет работать новая платформа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России обсуждают создание информационного портала для подачи коллективных исков, в том числе по делам об утечке персональных данных клиентов и неоказания услуг ЖКХ, выяснили «Известия». На этом ресурсе, например, пострадавшие по одному и тому же делу из разных регионов смогут быстро найти друг друга и присоединиться к иску. Соответствующее предложение Совфеда уже поддержал Роспотребнадзор. В Минюсте сообщили, что Минцифры совместно с Верховным судом работают над упрощением процедуры подачи групповых исков. Они пока не пользуются популярностью среди россиян: институт коллективных жалоб в суд только формируется в России, объясняют юристы.

Чтобы истцы нашли друг друга

В России обсуждается возможность создания цифровой платформы, которая облегчит подачу групповых исков. Она призвана помочь большому количеству пострадавших по одному и тому же делу из разных регионов присоединиться к коллективной жалобе в суд. Например, по делам об утечке персональных данных или неоказанию услуг ЖКХ. По закону, сейчас в таком иске должно быть не менее 20 человек для рассмотрения дела в суде.

Инструмент коллективных исков о защите прав и законных интересов группы потребителей появился в России в октябре 2019 года. До этого с такими исками в России могли обратиться только предприниматели в арбитражный суд.

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С инициативой о создании такой цифровой платформы выступил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин. На портале, по его задумке, гражданин сможет как присоединиться к коллективному иску, так и стать его инициатором.

— Предполагается, что платформа будет содержать информацию обо всех коллективных исках, систематизированных по регионам, ответчикам. Чтобы каждый гражданин, например, в части неоказания услуг ЖКХ или утечек персональных данных, имея схожие претензии, мог оперативно получить информацию о том, где рассматривается иск к той или иной организации, о чем он, кто истцы и так далее, — объяснил «Известиям» сенатор.

Роспотребнадзор поддерживает идею создания централизованного информационного ресурса в сфере коллективных исков. Официальный ответ службы на письмо Артема Шейкина есть в распоряжении «Известий». При этом они допускают, что для этих целей можно использовать одну из уже существующих платформ. В России есть сервисы, где можно получить информацию о судебном делопроизводстве в стране. Например, ГАС «Правосудие» или картотека арбитражных дел, однако предлагаемый ресурс, как ожидают в Совфеде, будет направлен именно на подачу коллективных жалоб в суд.

В Министерстве юстиции при этом отметили, что уже сейчас Минцифры совместно с Верховным судом работают над вопросом упрощения процедуры подачи коллективных исков, говорится в ответе Минюста за подписью замглавы ведомства Вадима Федорова (документ есть в распоряжении «Известий»).

«Известия» обратились в Минюст и Минцифры РФ с просьбой оценить инициативу о создании ресурса для подачи коллективных исков.

Мы только в начале пути

Институт коллективных исков в нашей стране только формируется, рассказал «Известиям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его мнению, создавать отдельную платформу на данном этапе вряд ли уместно.

— Непонятна степень востребованности, порядок функционирования, источники финансирования. Проще создать базу для представления соответствующих истцов на платформе адвокатов. Там окажут квалифицированную помощь, источник финансирования уже имеется, есть правовая основа и соответствующие информационные ресурсы, — сказал юрист «Известиям».

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В конце прошлого года «Известия» уже писали, что эффективно использовать этот инструмент россиянам мешают организационные сложности и недостаточная информированность. Уже тогда ряд опрошенных юристов предложили упростить процедуру присоединения к коллективным искам с помощью современных технологий и сервисов, в частности сайта госуслуг.

— Было бы правильным, чтобы эта платформа использовалась и судами. То есть посредством этого ресурса подавались бы в суд процессуальные документы, иски, ходатайства, отзывы и так далее. Также платформа позволит тем, кто уже вовлечен в качестве соистца, удобным способом предоставить документы, отслеживать движение судебного процесса. Кроме этого платформа будет эффективным цифровым способом объединения соистцов из разных регионов, к примеру, из Калининграда и Владивостока, — добавил Шейкин.

Сенатор приводит данные Судебного департамента при Верховном суде, согласно которым в 2020 году в России было рассмотрено 689 групповых исков по гражданским делам и 44 по административным, что составило лишь 0,003% от общего числа подобных разбирательств (28 391 451). Аналогичен процент рассмотренных дел о защите прав и законных интересов группы лиц арбитражными судами (49 групповых исков из 1 406 020 рассмотренных дел), уточнил сенатор. В 2021-м доля рассмотренных групповых исков осталась на том же уровне, в 2022-м возросла лишь на одну тысячную процента, утверждает сенатор.

Роспотребнадзор в прошлом году подал 41 иск в защиту прав и законных интересов группы потребителей (в 2021-м — 29). При этом большинство — в сфере ЖКХ, отмечает служба в своем письме. При этом ведомство предлагает уменьшить необходимое для рассмотрения группового иска в суде число истцов, сейчас оно составляет 20 человек, что обеспечит доступность граждан к правосудию.

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