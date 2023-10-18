Грузинский парламент не смог объявить импичмент президенту

Парламенту Грузии не удалось объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили, следует из результатов голосования, проведенного в среду, 18 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Оппозиция в зале заседания во время голосования не присутствовала.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» 1 сентября начала процедуру импичмента в отношении Зурабишвили из-за несогласованного визита главы государства в Евросоюз. Ее обвинили в нарушении Конституции страны, так как президент не имела права посещать европейские страны без согласия правительства.

Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению иска правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте 3 октября. 16 октября он удовлетворил запрос об импичменте президента. Суд признал, что она своими поездками за рубеж вопреки запрету правительства нарушила государственный закон, что разрешает начало процедуры импичмента главы государства.

Иску депутатов предшествовал конфликт между президентом и правящей партией «Грузинская мечта». Зурабишвили объявила о своих планах провести ряд встреч с лидерами европейских государств, которые, по данным администрации президента, связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз. Правительство в ответ на это выступило с заявлением об отказе Зурабишвили в этих визитах, аргументировав это тем, что именно парламент должен определять внешнеполитический курс страны.