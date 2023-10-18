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Посетители популярного ресторана в Санкт-Петербурге пожаловались на отравления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Посетители ресторана Ivory Garden, расположенного в Санкт-Петербурге на 8-й Советской улице, пожаловались на отравления, после того как поели в нем. Об этом 18 октября сообщил портал 78.ru.

Первой на работу ресторана пожаловалась блогер по имени Вероника. Она рассказала, что после завтрака в этом заведении попала в больницу.

Ее подписчики также рассказали, что отравились после посещения ресторана. Они заявляют, что получили результаты анализов, подтверждающие у них сальмонеллез.

По словам Вероники, ресторан никак не отреагировал на жалобы. При этом 18 октября он разметил на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщение о временной приостановке работы.

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Ранее, 8 сентября, в Санкт-Петербурге произошло массовое отравление потребителей кулинарной продукции АО «Грин Бокс», доставленной сервисом «Самокат». На следующий день Роспотребнадзор начал проверку по данному факту.

При проверке производственных помещений АО «Грин Бокс» специалисты выявили невыполнение требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, а также несоблюдение требований к санитарному содержанию помещений.

9 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также прокуратура Невского района города начала проверку по факту инцидента.

По состоянию на 11 сентября число отравившихся достигло 248 человек. В медучреждениях города оставались 129 человек, в том числе двое детей. Кроме того, 14 сентября, появилась информация, что деятельность «Грин Бокс» приостановили на 60 суток.

Бывшая сотрудница заведения подтвердила «Известиям» факт грубых нарушений организации в работе с пищей. По ее словам, проблемы возникали уже на этапе доставки продуктов в кафе. Пищу порой привозили в открытых коробках, что недопустимо.

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