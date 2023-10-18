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Стоимость нефти Brent превысила $92 впервые со 2 октября
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Стоимость нефти Brent превысила $92 впервые со 2 октября

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Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Цена нефти марки Brent превысила $92 за баррель впервые со 2 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE 18 октября.

В течение дня стоимость ноябрьских фьючерсов доходила до $92,94 за баррель, прибавляя 2,3% за день.

При этом по состоянию на 14:38 мск стоимость нефти упала ниже отметки $92, составив $91,76 за баррель.

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Ранее, 12 октября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным, если не учитывать период восстановления экономики после пандемии в 2020 году. Так, по его словам, ожидается, что спрос вырастет на 2,4 млн баррелей в сутки. В 2030 году этот показатель может составить 116–118 млн баррелей.

9 октября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил «Известиям», что нефтяной рынок отреагировал ростом на эскалацию конфликта в Израиле. Он рассказал, что в тот день на торгах в Азии нефтяные котировки подскочили на 4%. Баррель Brent подорожал до $87,47, WTI — до $85,86.

До этого, 4 октября, Новак рассказал о рекордном спросе на нефть в летний и осенний период. Он отметил, что совместные действия стран ОПЕК+ привели к тому, что рынок стал сбалансированным.

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