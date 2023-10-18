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Народный артист России Сергей Безруков отмечает 50-летие

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Актер театра и кино, народный артист России Сергей Безруков 18 октября отмечает юбилей. Ему исполнилось 50 лет. О том, какие роли стали самыми запоминающимися в карьере Безрукова, рассказала корреспондент РЕН ТВ Анна Воропай.

Безруков является художественным руководителем Московского Губернского театра и главой актерской мастерской во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова. Несмотря на плотный график, раз в месяц он приезжает на занятия к своим студентам и старается, чтобы те имели возможность сыграть с ним хотя бы небольшие роли.

«Если выходишь на сцену, то тратиться, тратиться и еще раз тратиться. В этом есть честность перед зрителем. Не играть, а проживать свою роль», — подчеркивает Безруков.

Актер получил звание заслуженного артиста России в 28 лет, народного — в 35. Он сыграл такие знаковые роли, как Александр Пушкин, Владимир Высоцкий и Сергей Есенин. По его словам, соглашаться на такие роли непросто.

«Это очень серьезная работа, причем психологически очень сложная. Если ты проникаешь в образ, по-настоящему проживаешь свою роль, то это, конечно же, очень серьезный удар и по психике, и по физическому состоянию», — отмечает артист.

Безруков получил широкую известность благодаря роли Саши Белого в бандитской саге «Бригада». По словам его коллеги по сериалу, актера Дмитрия Дюжева, Безруков всегда играет спектакли «как в последний раз, не жалея себя ни секунду».

Народного артиста также часто вспоминают по образу скромного полицейского в сериале «Участок», где Безруков спел песню «Березы» группы Любэ.

«Он поет с таким актерским выражением, что называется, потому что он полностью отдается. Он такой свой, наш. Мы одной крови», — говорит солист группы, народный артист России Николай Расторгуев.

Пять лет назад Безруков также основал свою рок-группу «Крестный папа», исполнив тем самым мечту детства. Коллеги и поклонники поддержали его новое увлечение.

«Он замечательно поет, вот у него актерское пение. Как, скажем, Андрей Миронов пел, из этой же плеяды. Потому что актерское пение — это вообще отдельный жанр. Он проживает на сцене», — сказал пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

Как отметил актер Никита Кологривый в интервью «Известиям» 17 октября, артист должен быть влюблен в свою профессию и заражать энергией окружающих. По его словам, этим качеством как раз обладает Безруков.

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