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Актер Никита Кологривый рассказал о работе с Сергеем Безруковым и Романом Мадяновым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В интервью «Известиям» актер Никита Кологривый поделился воспоминаниями о съемках в фильме «По щучьему велению», где он сыграл Емелю. А роль царя в картине исполнил заслуженный артист России Роман Мадянов.

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«Роман Сергеевич — это просто клад. Его царь-хозяйственник в перерывах между сидением на троне столярничает и слесарничает. Ходит в переднике с карманами, полными инструментов, носит деревянную корону, которую специально для съемок своими руками выпилил легендарный оператор Сергей Астахов. Мадянов — это истории, опыт актерский, профессионализм», — говорит актер.

По словам Кологривого, артист должен быть влюблен в свою профессию и заражать энергией окружающих. Этим качеством обладает не только Роман Мадянов, но и народный артист России Сергей Безруков. Оба мастера представляют «школу некапризных артистов». И в ней они дают уроки молодым артистам: как себя вести, как работать на площадке, как терпеть.

«Сергей Витальевич Безруков еще и мой художественный руководитель в театре. Он как партнер в кадре и на сцене мне постоянно что-то подсказывает. «Давай, Никитос! Давай, давай», — говорит он. Я вырос на его кино: «Есенин», «Участок». Мы с ребятами во дворе играли в «Бригаду». Я даже не мечтал, что буду рядом. Но когда встретился с Сергеем Безруковым на съемках «Бендера», решил: «Ну, дядька, дай время!» — поделился Кологривый.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Никиты Кологривого «Известиям»:

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