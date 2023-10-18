Отопление включили в больницах и школах Симферополя

В Симферополе, столице Крыма, начался отопительный сезон. С 17 октября в образовательные учреждения, больницы, поликлиники и учреждения социально-культурного назначения подается тепло. Многоквартирные дома подключат к отоплению с четверга, 19 октября.

ИА «Крыминформ» со ссылкой на городскую администрацию поясняет, что после запуска теплоносителя магистральные и квартальные сети заполнятся водой, а после будут открыты внутридомовые задвижки. Управляющие компании приступят к пусконаладочным работам по регулировке систем отопления в домах.

Процесс подачи тепла в радиаторы с момента начала отопительного сезона может занять несколько дней.

Ранее сообщалось, что за 10 лет в Москве обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов. Специалисты проложили свыше 800 км подземных коллекторов, особое внимание уделяется обеспечению безопасности этих сооружений, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.