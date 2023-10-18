В Москве за 10 лет обновили половину коммуникационных коллекторов
За 10 лет в Москве обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, за 10 лет в столице специалисты проложили свыше 800 км подземных коллекторов, особое внимание уделяется обеспечению безопасности этих сооружений, пишет сайт kp.ru.
«Коллекторное хозяйство столицы — уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций», — цитирует Бирюкова телеканал «360».
В коллекторах города за указанный период установили более 120 тыс. различных датчиков для управления и контроля. Таким образом система позволяет наблюдать за работой сооружений в круглосуточном режиме. Она считывает параметры газовоздушной среды, температурного режима, предоставляет возможность автоматического включения и выключения аварийного освещения, вентиляционного или насосного оборудования, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам Бирюкова, в ходе модернизации используются современные отечественные материалы.
Также 17 октября Бирюков рассказал, что в Москве с начала 2023 года системы отопления заменили более чем в тысяче многоквартирных жилых домов. В ходе работ специалисты производят замену изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования.