Юань стал второй главной валютой в торговых расчетах через SWIFT

Юань впервые стал второй главной валютой в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT, обогнав евро. Это следует из анализа «РИА Новости» данных системы.

Так, доля китайской валюты в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%, подскочив за месяц сразу на 1%. При этом главной торговой валютой в сентябре оставался доллар с долей в 84,15%, которой декабря 2022 года стабильно находится ниже 85%.

Удельный вес евро сократился на 1%, составив 5,43%. В пятерку лидеров также вошли японская иена с долей 1,4% и саудовский риал 0,56%.

Ранее в этот день сообщалось, что портфель розничных депозитов в китайской валюте подскочил в 3–4 раза. Отмечалось, что россияне на фоне продолжающейся дедолларизации накоплений всё больший интерес проявляют к так называемым мягким валютам, к которым относят юань.

В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Россия должна отказаться от использования международной платежной системы SWIFT и перейти на международные расчеты в национальных валютах. Тогда же министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме сообщил, что в 2024 году в рамках заседания стран БРИКС их представители обсудят создание альтернативы SWIFT. Он уточнил, что у некоторых государств объединения уже есть собственные системы.