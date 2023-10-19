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Эксперт дала советы по защите денежных средств от инфляции

Инвестор Волкова: защищать денежные средства от инфляции следует планомерно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Чтобы накопленные денежные средства не обесценились, следует подумать об их сохранении. Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», как можно защитить деньги от инфляции.

«Первый способ — действовать на опережение. То есть спасать деньги не в момент, когда уже инфляция зашкаливает, а делать это регулярно, планомерно, управляя личными финансами», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, для этого необходимо иметь четкое понимание существующих вокруг рисков.

«Если человек путешествует, у него есть какие-то цели по покупке активов, возможно, покупка зарубежной недвижимости, — это одна история. Вторая — когда он живет внутри страны, получает доход в рублях, но при этом понимает, что обесценивается именно покупательная способность рубля. Казалось бы, две разные задачи, но способ сбережения будет одним и тем же — подобрать инструменты, которые будут защищать от валютных рисков. Это могут быть акции российских экспортеров, пусть даже купленные в рублях», — отметила Волкова.

Она объяснила, что за счет роста курса доллара такие компании будут получать больше валютной выручки, а значит, платить больше дивидендов. Таким образом инвестор сможет отыграть просадку рубля.

Кроме того, можно регулярно, ежемесячно пополнять валютную корзину считает финансовый консультант. Речь идет не только о долларе, который покупают в турбулентные периоды, уточнила она. Так, приобрести можно китайские юани и другую валюту, которая будет казаться перспективной и понятной для инвестора. Эксперт подчеркнула, что, если регулярно инвестировать в этом направлении, то удастся покрыть валютные риски.

«Третий вариант — создать свой собственный источник дохода в валюте, чтобы быть независимым от курсовых колебаний рубля. К примеру, можно выставлять стоимость своих услуг эквивалентно доллару или другой альтернативной валюте», — предложила она.

При этом эксперт напомнила, что защита сбережений от инфляции — это всегда защита покупательной способности.

«Даже если какие-то из предложенных способов вам кажутся неактуальными, недоступными для вас, то просто управляя деньгами даже в рублях, инвестируя их в разного рода инструменты, которые будут давать доходность более 20% годовых, вы будете отыгрывать потери покупательной способности. Вы будете влиять на структуру вашего капитала и не будете так болезненно реагировать скачки курса нацвалюты. То есть, по сути, защита от валютных рисков напрямую зависит от управления финансами и создания собственного пошагового плана», — заключила Волкова.

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Ранее, 5 октября, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что нецелесообразно хранить все деньги в безналичной форме. Некоторую часть наличных денежных средств лучше всего иметь на руках, считает он.

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