Эксперт дала советы по защите денежных средств от инфляции
Чтобы накопленные денежные средства не обесценились, следует подумать об их сохранении. Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», как можно защитить деньги от инфляции.
«Первый способ — действовать на опережение. То есть спасать деньги не в момент, когда уже инфляция зашкаливает, а делать это регулярно, планомерно, управляя личными финансами», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, для этого необходимо иметь четкое понимание существующих вокруг рисков.
«Если человек путешествует, у него есть какие-то цели по покупке активов, возможно, покупка зарубежной недвижимости, — это одна история. Вторая — когда он живет внутри страны, получает доход в рублях, но при этом понимает, что обесценивается именно покупательная способность рубля. Казалось бы, две разные задачи, но способ сбережения будет одним и тем же — подобрать инструменты, которые будут защищать от валютных рисков. Это могут быть акции российских экспортеров, пусть даже купленные в рублях», — отметила Волкова.
Она объяснила, что за счет роста курса доллара такие компании будут получать больше валютной выручки, а значит, платить больше дивидендов. Таким образом инвестор сможет отыграть просадку рубля.
Кроме того, можно регулярно, ежемесячно пополнять валютную корзину считает финансовый консультант. Речь идет не только о долларе, который покупают в турбулентные периоды, уточнила она. Так, приобрести можно китайские юани и другую валюту, которая будет казаться перспективной и понятной для инвестора. Эксперт подчеркнула, что, если регулярно инвестировать в этом направлении, то удастся покрыть валютные риски.
«Третий вариант — создать свой собственный источник дохода в валюте, чтобы быть независимым от курсовых колебаний рубля. К примеру, можно выставлять стоимость своих услуг эквивалентно доллару или другой альтернативной валюте», — предложила она.
При этом эксперт напомнила, что защита сбережений от инфляции — это всегда защита покупательной способности.
«Даже если какие-то из предложенных способов вам кажутся неактуальными, недоступными для вас, то просто управляя деньгами даже в рублях, инвестируя их в разного рода инструменты, которые будут давать доходность более 20% годовых, вы будете отыгрывать потери покупательной способности. Вы будете влиять на структуру вашего капитала и не будете так болезненно реагировать скачки курса нацвалюты. То есть, по сути, защита от валютных рисков напрямую зависит от управления финансами и создания собственного пошагового плана», — заключила Волкова.
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