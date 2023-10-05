Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху
Мир
На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ
Армия
Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Происшествия
В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников
Мир
ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ
Мир
Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»
Мир
Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге
Мир
Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии
Экономика
Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ
Мир
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Происшествия
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек
Происшествия
В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок

Экономист дал совет по хранению сбережений

Экономист Беляев: часть сбережений лучше хранить в наличных
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал иметь на руках некоторую часть наличных денег.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 5 октября, он назвал нецелесообразным хранить все деньги в безналичной форме, поскольку это влечет за собой определенные риски. В частности, случаются непредвиденные ситуации, когда отключена электроэнергия, не работают банкоматы или в магазине сломан терминал.

Беляев подчеркнул, что какая-то сумма должна лежать дома, а какая-то — в кошельке.

«На улицу вы можете выйти с несколькими тысячами рублей, а дома хорошо, чтобы лежал месячный доход в наличной форме», — отметил экономист.

Он добавил, что каждый определяет сумму самостоятельно, исходя из своих потребностей.

Сочный вклад: правительство сможет продлевать софинансирование долгосрочных сбережений
А россияне — договориться с НПФ о единовременной выплате накоплений

3 октября эксперт отдела развития финансового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев назвал золото инструментом долгосрочных сбережений. По его словам, в зависимости от способа приобретения и хранения золота размер потенциального дохода может быть разным, пишет RT. Хранить физический металл следует бережно, поскольку при продаже будет оцениваться не только вес, но и сохранность слитка или монеты. Между тем эксперт подчеркнул, что все сбережения хранить в золоте не стоит.

2 октября профессор кафедры страхования и управления рисками РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказала, что накопить сбережения к выходу на пенсию можно при помощи инвестиций через специализированные финансовые институты. Она отметила, что с 1 января 2024 года вступает в силу программа обязательных пенсионных накоплений, при которой будет осуществляться софинансирование пенсии на базе негосударственных пенсионных фондов. По словам эксперта, на каждые 2 тыс. рублей, уплаченных ежемесячно, государство будет столько же «докладывать от себя».

В сентябре сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал об актуальных вариантах хранения сбережений. По его словам, стоит обратить внимание на золото и ликвидные монеты крипторынка (как зашитые активы).

В августе финансовый консультант Алена Никитина назвала банковский вклад оптимальным вариантом для сбережения денег. По ее словам, при наличии суммы сбережений до 1 млн рублей лучше всего разместить деньги под высокий процент в государственных банках, сообщает телеканал «360». Если сумма больше, то вложиться можно в недвижимость.

Также в августе инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что существуют четыре правила накопления сбережений. По его словам, стоит определиться с суммой, направляемой на сбережения, не копить деньги в ущерб качеству жизни, вести учет доходов и расходов, а также определить инструменты и активы, в которых гражданин будет сберегать заработанное, пишет НСН.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023