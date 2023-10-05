Экономист дал совет по хранению сбережений

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал иметь на руках некоторую часть наличных денег.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 5 октября, он назвал нецелесообразным хранить все деньги в безналичной форме, поскольку это влечет за собой определенные риски. В частности, случаются непредвиденные ситуации, когда отключена электроэнергия, не работают банкоматы или в магазине сломан терминал.

Беляев подчеркнул, что какая-то сумма должна лежать дома, а какая-то — в кошельке.

«На улицу вы можете выйти с несколькими тысячами рублей, а дома хорошо, чтобы лежал месячный доход в наличной форме», — отметил экономист.

Он добавил, что каждый определяет сумму самостоятельно, исходя из своих потребностей.

3 октября эксперт отдела развития финансового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев назвал золото инструментом долгосрочных сбережений. По его словам, в зависимости от способа приобретения и хранения золота размер потенциального дохода может быть разным, пишет RT. Хранить физический металл следует бережно, поскольку при продаже будет оцениваться не только вес, но и сохранность слитка или монеты. Между тем эксперт подчеркнул, что все сбережения хранить в золоте не стоит.

2 октября профессор кафедры страхования и управления рисками РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказала, что накопить сбережения к выходу на пенсию можно при помощи инвестиций через специализированные финансовые институты. Она отметила, что с 1 января 2024 года вступает в силу программа обязательных пенсионных накоплений, при которой будет осуществляться софинансирование пенсии на базе негосударственных пенсионных фондов. По словам эксперта, на каждые 2 тыс. рублей, уплаченных ежемесячно, государство будет столько же «докладывать от себя».

В сентябре сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал об актуальных вариантах хранения сбережений. По его словам, стоит обратить внимание на золото и ликвидные монеты крипторынка (как зашитые активы).

В августе финансовый консультант Алена Никитина назвала банковский вклад оптимальным вариантом для сбережения денег. По ее словам, при наличии суммы сбережений до 1 млн рублей лучше всего разместить деньги под высокий процент в государственных банках, сообщает телеканал «360». Если сумма больше, то вложиться можно в недвижимость.

Также в августе инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что существуют четыре правила накопления сбережений. По его словам, стоит определиться с суммой, направляемой на сбережения, не копить деньги в ущерб качеству жизни, вести учет доходов и расходов, а также определить инструменты и активы, в которых гражданин будет сберегать заработанное, пишет НСН.