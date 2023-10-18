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Власти Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по больнице

Алексеенко: ВСУ нанесли удар по районной больнице в Алешках Херсонской области
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Фото: t.me/aakherson
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли этой ночью одновременные прицельные удары по центральной районной больнице города Алёшки и сельской амбулатории в поселек Новая Маячка Алёшкинского района Херсонской области, жертв среди людей нет. Об этом 18 октября сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«У фашистов очевидна четкая цель. Запугать, а затем уничтожить мирное население, которое не имеет желания жить с ними в одной стране. Так было в 1941 году, так происходит и сейчас — что на Ближнем Востоке, что на берегу Днепра», — написал он в своем Telegram-канале, напомнив об уничтожении накануне в ходе аналогичной атаки больницы в секторе Газа.

По словам Алексеенко, один из ударов пришелся по парковке медицинского транспорта Алёшкинской больницы. В результате были уничтожены восемь машин скорой помощи, поэтому теперь больница лишена медтранспорта для помощи людям, отметил глава правительства региона. Помимо этого, он рассказал о разрушении в Новой Маячке здания амбулатории, в которой принимали жителей ряда сел.

Алексеенко заверил, что несмотря на ситуацию местные жители не останутся без медицинской помощи. Для этого будут найдены новые автомобили скорой помощи и здание для амбулатории, добавил он.

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Ранее, 15 октября, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех мирных жителей и ранении одного в результате обстрела региона со стороны ВСУ. В частности, двое из них погибли в Алёшках, еще один житель Алёшек был тяжело ранен. Тогда же Сальдо отметил, что на тот момент украинская армия выпустила за сутки около 115 боеприпасов по многим населенным пунктам Херсонской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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