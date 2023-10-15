Три мирных жителя погибли при обстреле ВСУ Херсонской области

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела региона Вооруженными силами Украины (ВСУ) за минувшие сутки три мирных жителя погибли, а один ранен. Об этом в воскресенье, 15 октября, он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в общей сложности украинская армия выпустила около 115 боеприпасов по многим населенным пунктам Херсонской области.

«В результате обстрелов два мирных жителя погибли в Алёшках, один — в Раденске. Еще один житель Алёшек тяжело ранен», — указал глава области.

Кроме того, он отметил, что российские военные группировки войск «Днепр» в ответ начали подавлять огневые позиции и места дислокации ВСУ в районе поселка Антоновка, острова Алексеевский и в других местах. В результате таких действий был уничтожен 120-миллиметровый миномет, а общие потери украинских солдат убитыми и ранеными оставили около 30 боевиков, добавил Сальдо.

«Также нанесен удар по месту дислокации одного из элитных подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери — около 20 боевиков», — подчеркнул глава Херсонской области.

Ранее, 14 октября, стало известно, что российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ на острове Алёшкинский. Также на херсонском направлении российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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