В сети появились кадры момента удара по больнице в секторе Газа

В сети появились кадры момента удара по больнице в секторе Газа

2023-10-18 06:59:28

2023-10-18 06:59:28

2023-10-18 06:59:28

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