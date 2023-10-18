Реклама
Прямой эфир
Мир
Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами
Мир
Путин отметил успехи Китая в реализации планов развития «Пояса и пути»
Мир
ЮНИСЕФ заявил о 300 тыс. покинувших дом из-за конфликта Израиля и Палестины детей
Политика
Путин отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире
Мир
Владимир Путин прибыл на форум «Один пояс — один путь»
Армия
Артиллеристы ЦВО выявили и уничтожили кочующий танк ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Берлине прошли акции протеста после удара по больнице в секторе Газа
Происшествия
Силы ПВО сбили шесть беспилотников в Белгородской области
Культура
В России в 2023 году вырос спрос на событийный туризм
Мир
Раиси возложил вину за удар по больнице в Газе на США и Израиль
Мир
Си Цзиньпин назвал КНР основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов
Мир
«Исламский джихад» опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе
Политика
Посол Антонов назвал отправку Украине ATACMS грубейшей ошибкой США
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 18 октября

Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами

Си Цзиньпин: объем торговли товарами КНР в течение пяти лет может превысить $32 трлн
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В период с 2024 по 2028 год объем товарного импорта и экспорта Китая может составить свыше $32 трлн, в то время как объем торговли услугами в ближайшие пять лет может превысить $5 трлн. Об этом 18 октября сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе церемонии открытия третьего форума международного сотрудничества «Один пояс ― один путь» в Пекине.

«В течение следующих пяти лет объем импорта и экспорта товаров превысит $32 трлн, объем торговли услугами ― $5 трлн», ― заявил председатель КНР.

Также Си Цзиньпин добавил, что китайские госбанки China Development Bank и Export-Import Bank of China выделят по 350 млрд юаней (примерно по $47,8 млрд) на реализацию проектов международной инициативы «Один пояс ― один путь».

«China Development Bank и Export-Import Bank of China создадут окна финансирования по 350 млрд юаней каждый», ― сказал китайский лидер.

Встреча друзей: главное о визите президента России на форум «Один пояс — один путь»
Владимир Путин является главным гостем саммита

Во время этой же речи Си Цзиньпин заявил, что на данный момент Китай стал основным торговым партнером для 140 различных стран и регионов. По его словам, китайский рынок благодаря этому форуму с каждым годом становится всё более значительной частью мирового рынка.

Утром 18 октября президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь», где он также произнес речь.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023