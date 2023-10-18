Си Цзиньпин спрогнозировал рост внешней торговли КНР товарами и услугами

В период с 2024 по 2028 год объем товарного импорта и экспорта Китая может составить свыше $32 трлн, в то время как объем торговли услугами в ближайшие пять лет может превысить $5 трлн. Об этом 18 октября сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе церемонии открытия третьего форума международного сотрудничества «Один пояс ― один путь» в Пекине.

«В течение следующих пяти лет объем импорта и экспорта товаров превысит $32 трлн, объем торговли услугами ― $5 трлн», ― заявил председатель КНР.

Также Си Цзиньпин добавил, что китайские госбанки China Development Bank и Export-Import Bank of China выделят по 350 млрд юаней (примерно по $47,8 млрд) на реализацию проектов международной инициативы «Один пояс ― один путь».

«China Development Bank и Export-Import Bank of China создадут окна финансирования по 350 млрд юаней каждый», ― сказал китайский лидер.

Во время этой же речи Си Цзиньпин заявил, что на данный момент Китай стал основным торговым партнером для 140 различных стран и регионов. По его словам, китайский рынок благодаря этому форуму с каждым годом становится всё более значительной частью мирового рынка.

Утром 18 октября президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь», где он также произнес речь.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.