Реклама
Прямой эфир
Мир
Владимир Путин прибыл на форум «Один пояс — один путь»
Мир
В Берлине прошли акции протеста после удара по больнице в секторе Газа
Происшествия
Силы ПВО сбили шесть беспилотников в Белгородской области
Мир
Байден объявил о проведении расследования удара по больнице в Газе
Мир
«Исламский джихад» опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе
Политика
Посол Антонов назвал отправку Украине ATACMS грубейшей ошибкой США
Мир
В ЕП заявили о неготовности Евросоюза к приему палестинских беженцев
Мир
ЦАХАЛ провела повторную проверку обстоятельств удара по госпиталю в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о запросе Байдена $100 млрд у конгресса на помощь Украине и Израилю
Мир
Власти Израиля призвали своих граждан покинуть территорию Турции
Мир
Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане
Мир
Власти Палестины проводят экстренное совещание по вопросу обстрела больницы в Газе
Мир
Российская авиация ликвидировала лагерь террористов и склад боеприпасов в Сирии
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 18 октября
Сюжет:

Десантники показали уничтожение группы пехоты ВСУ с помощью FPV-дрона

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ) применили FPV-дроны на запорожском направлении в зоне специальной военной операции, чтобы уничтожить скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытиях, расположенных в лесопосадках. Минобороны РФ 18 октября показало видео боевой работы российских военных.

В ходе боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвинулся в заданный район, откуда осуществляется подготовка и запуск дрона-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить.

Помощник оператора осуществляет подготовку кумулятивной гранаты с поражающими элементами, крепит ее к беспилотнику, запускает FPV-дрон и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

В этот раз оператор заметил трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены.

«Наши разведчики выявили группу противника в блиндаже. Подготовили дрон с кумулятивной гранатой и поражающими элементами и уничтожили блиндаж. Подготавливали нас к этому в техническом плане, давали инженерную подготовку», — рассказал оператор БПЛА с позывным Перс.

Преимущество FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами в наличии удобной для оператора ориентации в пространстве и возможности легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости.

Присмотрят свысока: вертолеты будут охотиться за морскими дронами
Первые отряды формируют на Черном море, а потом они появятся в составе всех флотов ВМФ России

Днем ранее, 17 октября, Минобороны показало, как штурмовые подразделения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения зачистили опорный пункт ВСУ на северном фланге артемовского направления спецоперации. Так работают десантники-штурмовики в ходе активной обороны к северу от Артемовска.

9 октября «Известия» показали поражение укрепрайона Вооруженных сил Украины группой FPV-дронов недалеко от Авдеевки. Российские военные отметили, что эффективность такого оружия составляет около 40%, что является хорошим показателем по сравнению с артиллерией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023