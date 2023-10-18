Десантники показали уничтожение группы пехоты ВСУ с помощью FPV-дрона

Военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ) применили FPV-дроны на запорожском направлении в зоне специальной военной операции, чтобы уничтожить скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытиях, расположенных в лесопосадках. Минобороны РФ 18 октября показало видео боевой работы российских военных.

В ходе боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвинулся в заданный район, откуда осуществляется подготовка и запуск дрона-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить.

Помощник оператора осуществляет подготовку кумулятивной гранаты с поражающими элементами, крепит ее к беспилотнику, запускает FPV-дрон и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

В этот раз оператор заметил трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены.

«Наши разведчики выявили группу противника в блиндаже. Подготовили дрон с кумулятивной гранатой и поражающими элементами и уничтожили блиндаж. Подготавливали нас к этому в техническом плане, давали инженерную подготовку», — рассказал оператор БПЛА с позывным Перс.

Преимущество FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами в наличии удобной для оператора ориентации в пространстве и возможности легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости.

Днем ранее, 17 октября, Минобороны показало, как штурмовые подразделения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения зачистили опорный пункт ВСУ на северном фланге артемовского направления спецоперации. Так работают десантники-штурмовики в ходе активной обороны к северу от Артемовска.

9 октября «Известия» показали поражение укрепрайона Вооруженных сил Украины группой FPV-дронов недалеко от Авдеевки. Российские военные отметили, что эффективность такого оружия составляет около 40%, что является хорошим показателем по сравнению с артиллерией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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