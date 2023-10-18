В ЕП заявили о неготовности Евросоюза к приему палестинских беженцев
У стран Евросоюза нет согласованного плана действий на случай волны беженцев из сектора Газа, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич.
«Нелегальная миграция будет осуществляться как обычно, в основном через мою страну — Хорватию. Я предсказываю новую волну миграции, конечными пунктами которой станут Франция, Германия и Великобритания», — отметил Синчич.
В Хорватии не хватает полицейских и для сдерживания потока беженцев следует привлечь армию, считает он.
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считает, что мигрантов можно оставить за пределами Евросоюза, если Брюссель сможет договориться с Египтом.
«Мы должны работать в тесном сотрудничестве с Каиром, чтобы поддерживать политику Египта и учитывать его точку зрения в этом кризисе», — подчеркнул политик.
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Миграционный криз: в ЕС не готовы к приему беженцев из сектора Газа