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В ЕП заявили о неготовности Евросоюза к приему палестинских беженцев

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Фото: Global Look Press/dpa/Mohammad Abu Elsebah
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У стран Евросоюза нет согласованного плана действий на случай волны беженцев из сектора Газа, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

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«Нелегальная миграция будет осуществляться как обычно, в основном через мою страну — Хорватию. Я предсказываю новую волну миграции, конечными пунктами которой станут Франция, Германия и Великобритания», — отметил Синчич.

В Хорватии не хватает полицейских и для сдерживания потока беженцев следует привлечь армию, считает он.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считает, что мигрантов можно оставить за пределами Евросоюза, если Брюссель сможет договориться с Египтом.

«Мы должны работать в тесном сотрудничестве с Каиром, чтобы поддерживать политику Египта и учитывать его точку зрения в этом кризисе», — подчеркнул политик.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Миграционный криз: в ЕС не готовы к приему беженцев из сектора Газа

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