Только каждая десятая бутылка импортного коньяка соответствует ГОСТу

Только каждая десятая бутылка коньяка, которая ввозится в Россию, соответствует ГОСТу. Больше всего несоответствий по качеству выявили в армянских брендах, есть они у молдавских и белорусских производителей. К такому выводу пришли в Союзе производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, где с помощью Всероссийского научно-исследовательского института пищевых добавок (филиал Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН) провели исследование поставляемой в Россию коньячной продукции.

«За этот год нами было проверено 70 образцов коньяков, которые продаются в магазинах России. Как показали результаты исследований, только девять из них соответствуют ГОСТу. Хотел бы также подчеркнуть, что 36 из этих 70 не содержат виноградных спиртов. Еще по 20 видам коньяка мы ждем ответ в ближайшее время», — рассказал «Известиям» глава Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, депутат Госдумы Владислав Резник.

Как рассказали в союзе, в их числе оказались одинарный трехлетний коньяк «Шедевр Армении», одинарный пятилетний «Сокровище Еревана», одинарный трехлетний «Легенда Армении», коньяк марочный семилетний «Древний Эривань», одинарный трехлетний «Армянский коньяк АВЗ», марочный выдержанный «Митридат», одинарный пятилетний «Армянский коньяк», одинарный трехлетний и пятилетний «Таперакан», марочный пятилетний и семилетний «АМРОЦ».

Среди товаров других стран, где был найдены несоответствия по качеству, коньяк из Молдавии — одинарный пятилетний «Легенда Молдовы», Белоруссии — одинарный пятилетний «Белый аист».

Также в союзе заявили, что в настоящее время проводят проверки и в отношении коньяков российских производителей.

«Только в этом году ФТС выявила более 450 т коньяка производства Республики Армения, который не соответствует ГОСТу и содержит не виноградные спирты», — отметил Владислав Резник.

При этом он подчеркнул, что в Армении и близко не выращивается того объема винограда, который необходим для столь масштабного производства коньяка и его экспорта.

Как пояснили в союзе, причиной исследования именно импортного коньяка стала ценовая политика импортеров, которые часто продают этот напиток существенно дешевле его расчетной себестоимости у местных производителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Какие ваши годы: только каждая десятая бутылка импортного коньяка соответствует ГОСТу