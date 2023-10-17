Перечислены основные ошибки должников по кредитам

Внезапное полное прекращение платежей, попытки перезанять деньги на любых условиях и отказ от взаимодействия с банком по урегулированию долга являются основными ошибками должников по кредитам.

Как отмечает runews24.ru со ссылкой на экспертов во вторник, 17 октября, внезапно полностью прекращать платежи по кредитам крайне не рекомендуется, лучше заранее уведомить о наличии трудностей кредитора. Также не стоит перезанимать деньги для выплаты кредита на любых условиях, поскольку это решение невыгодно в долгосрочном плане.

Также плохо отказываться от взаимодействия с банком по урегулированию долга, потому что таким образом возрастет риск неудачного судебного разбирательства.

По словам специалистов, стоит помнить, что даже при корректном поведении должника не все банки (МФО) пойдут ему навстречу, в связи с чем стоит быть готовым к SMS-рассылкам, коллекторам и судебным разбирательствам.

Должникам лучше стараться не прерывать взаимодействие с банком — вносить какие-то платежи, объяснять свою ситуацию. Такое поведение, подкрепленное документами, повысит шанс договориться с банком и добиться благоприятного судебного решения.

К последствиям выплат по долгам эксперты отнесли начисление штрафов банком, ухудшение кредитной истории, общение с коллекторами и судебное разбирательство. В самом крайнем случае дело может дойти до банкротства — процедуры, которая, несмотря на наличие всех минусов, может радикально решить проблему с долгами.

Есть несколько способов облегчить условия кредита, которые предусматривает законодательство. Можно сделать реструктуризацию (уменьшение суммы платежей), взять кредитные каникулы (договоренность об отсрочке), а также сделать рефинансирование, то есть взять новый кредит, более выгодный по условиям, чтобы погасить старый. Также можно прибегнуть к судебному разбирательству или банкротству.

Специалисты подчеркнули, что в любом случае должникам стоит взаимодействовать с банками и МФО, поскольку им суды не всегда выгодны, тем более если должник готов договариваться. Так они могут пойти навстречу добросовестному заемщику.

13 октября руководитель проекта Центр финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина рассказала, как правильно погасить кредит досрочно. По ее словам, по закону любой заемщик имеет право на досрочное погашение кредита. Если речь идет о потребительском кредите, то можно не уведомлять банк о досрочном погашении, выполненном в течение 14 дней со дня заключения договора. Во всех остальных случаях необходимо заранее уведомлять банк в письменном виде, не менее чем за 30 дней до погашения.

В августе юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева призвала не доверять фирмам, которые предлагают дешево списать долги. В среднем за банкротство физлиц юристы берут от 100 тыс. до 180 тыс. рублей. Множество сомнительных фирм предлагает такие услуги за 50 тыс. рублей. По словам юриста, долги списывают только добросовестным должникам, а это можно определить лишь в ходе судебного разбирательства, пишет RT. Процедура занимает от 6–8 месяцев до 1,5–2 лет в зависимости от сложности случая.

В апреле генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов рассказал, что для защиты от нелегального кредита следует обратиться в Центробанк: легальные компании всегда находятся на учете у регулятора, пишет НСН. По словам специалиста, нелегальные кредитные компании отличаются большим количеством рекламы. Чтобы проверить ее, стоит сделать запрос в Центробанк и ознакомиться с лицензией, сообщает телеканал «360».

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина предупредила, что после погашения кредита следует закрыть счет, к которому был привязан займ, в противном случае добросовестный плательщик может оказаться в должниках. Это происходит из-за ошибки в системе банка, когда на счету может оставаться мизерная сумма задолженности, о которой клиент даже не подозревает, сообщает телеканал «Звезда». Финансовая организация не извещает бывшего клиента о наличии задолженности, пока на нее не набегут штрафы.