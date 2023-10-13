В Роскачестве рассказали о нюансах досрочного погашения кредита

Руководитель проекта Центр финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина 13 октября рассказала, как правильно погасить кредит досрочно.

В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что иногда заемщики досрочно гасят кредит и не уведомляют об этом банк. При этом последний платеж может быть чуть меньше нужной суммы, поэтому долг остается. На него продолжат начисляться проценты, появятся пени. В итоге банк подаст в суд на заемщика и потребует вернуть задолженность.

«По закону любой заемщик имеет право на досрочное погашение кредита. Если речь идет о потребительском кредите, то можно не уведомлять банк о досрочном погашении, выполненном в течение 14 дней со дня заключения договора. А если это был целевой кредит в магазине на покупку товара, то в течение 30 дней со дня заключения договора», — уточнила эксперт.

Вяльшина указала, что во всех остальных случаях необходимо заранее уведомлять банк в письменном виде, не менее чем за 30 дней до погашения. Однако в некоторых банках система настроена автоматически. Тогда при внесении досрочного платежа организация сама пересчитывает платежи. Кроме того, специалист посоветовала взять у банка справку о состоянии кредита, чтобы быть уверенным в закрытии займа.

Она предупредила, что просрочка, о которой заемщик может не подозревать, испортит кредитную историю и снизит шансы получить следующий кредит.

В случае, если дело уже дошло до суда, Вяльшина порекомендовала обратиться в банк и договориться о плане погашения займа. Банк составит дополнительное соглашение к договору, где будет указана вся сумма для погашения.

Ранее, 6 сентября, в России после повышения ключевой ставки ЦБ подскочил спрос на потребительские кредиты. Так, в крупнейших банках выдачи займов увеличились в среднем на 20–50%.