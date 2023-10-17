Решетников объяснил прогноз по заложенному в бюджет курсу доллара

Прогноз курса доллара, заложенный в федеральный бюджет, не влияет на выполнение взятых им обязательств. Об этом 17 октября рассказал «Известиям» министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Прогноз уточняется два раза в год. Есть апрельское уточнение прогноза по текущей ситуации, а есть сентябрьский, по которому непосредственно формируется прогноз бюджета. Прогноз на то и прогноз, что он иногда обновляется. Бюджет при этом остается стабильным, выполнение всех обязательств стабильно при любом прогнозе», — сказал он.

Решетников подчеркнул, что стабильное выполнение обязательств важнее того, как формируется заложенный в бюджет прогноз.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что из заключения Счетной палаты следует, что федеральный бюджет может недополучить 335 млрд рублей в 2024–2026 годах. Основные риски недостачи отмечаются по НДС на товары и услуги, реализуемые внутри РФ.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что в стране сейчас профицитный бюджет, она справляется и в будущем справится с решением задач в экономике. По его словам, за III квартал текущего года в России был профицит больше 660 млрд рублей и в конечном итоге в стране естественным образом началась структурная перестройка экономики, по результатам года будет определенный дефицит в районе 1%.

Ранее, 28 сентября, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что финансовых средств государства хватит на все цели, которые запланированы к осуществлению в стране. Он дополнил, что бюджет РФ должен быть сбалансированным и устойчивым независимо от любых факторов.

До этого, 22 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета правительство постаралось гарантировать исполнение соцобязательств. По его словам, ни одно из них не останется без финансирования. В тот же день правительство страны подготовило проект нового трехлетнего бюджета. Он был составлен на основе прогноза о высоких темпах прироста экономики РФ — около 2,2–2,3% в 2024–2026 годах.