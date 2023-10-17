СП указала на риск недостачи в бюджет 335 млрд за ближайшие три года

Федеральный бюджет может недополучить 335 млрд рублей в 2024-2026 годах. Это следует из заключения Счетной палаты (СП) на новый проект бюджета, с которым ознакомились «Известия».

Согласно документу, в 2024-м объем недопоступлений составит 84,1 млрд (0,05% ВВП), в 2025-м — 108,2 млрд (0,06% ВВП), в 2026-м — 142,7 млрд (0,07% ВВП). Оценка проводилась с учетом дополнительных доходов за трехлетку, которые прогнозируются на уровне 35,2 млрд, 20,9 млрд и 8,9 млрд соответственно.

Основные риски недостачи отмечаются по НДС на товары и услуги, реализуемые внутри РФ. Как отмечает СП, есть вероятность недостижения целевого уровня собираемости налога. Поэтому казна может недополучить по этой статье доходов 109,2 млрд в 2024-м, 117,5 млрд — в 2025-м и 126 млрд — в 2026-м, то есть почти 352 млрд за три года.

Всего же, по проекту бюджета, поступления от внутреннего НДС в 2024 году составят 7,7 трлн, в 2025-м — 8,3 трлн, в 2026-м — 8,9 трлн (за трехлетку ожидается почти 25 трлн доходов).

В то же время, по оценке аудиторов, больше всего дополнительных доходов принесет ввозной НДС в связи с подорожанием импорта и изменениями курса доллара. Они составят 25,1 млрд в 2024-м и 13,4 млрд в 2025-м. В целом же поступления по этой статье за трехлетку прогнозируются на уровне 4,8 трлн, 4,9 и 5,2 трлн.

Рост недопоступлений может повлечь повышение дефицита бюджета, однако это не будет иметь определяющее значение для экономики РФ, полагает и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. По ее словам, прогнозируемая на уровне 1,1% ВВП недостача при повышении на 0,06% в 2024-м останется существенно меньше показателя на 2023-й.

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