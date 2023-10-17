В Британии сообщили о риске для тысяч украинцев остаться без жилья

Тысячи украинцев, бежавших в Великобританию после начала спецоперации, могут остаться без крова, если правительство королевства продолжит планы по прекращению финансирования программы, созданной для их помощи. Об этом 17 октября пишет The Guardian со ссылкой на парламентского наблюдателя за расходами.

Как указано, финансирование спонсоров программы «Домa для Укрaины», в рамках которой свыше 130 тыс. беженцев получили временное жилье, должно закончиться в марте 2024 года.

«Если спонсоры не захотят принимать украинцев без этих платежей, украинцам, участвующим в схеме, потребуются другие жилищные решения», — приводит издание текст из доклада Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO).

Глава организации Гарет Дэвис отметил, что правительству королевства в скором времени придется принять решения о будущем программы, в том числе о том, продлевать ли визы на срок более трех лет.

Еще в августе газета The Telegraph сообщила, что около 100 тыс. украинских беженцев будут вынуждены покинуть Великобританию в 2025 году из-за окончания срока действия визы. Так, большинство получило въездные документы на три года — по истечении этого срока право на проживание в стране аннулируется. Министр юстиции Соединенного Королевства Роберт Бакленд призвал как можно скорее начать работу для предоставления беженцам определенных гарантий стабильности и более постоянного статуса.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских граждан после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.