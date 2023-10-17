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В Индии заявили о планах отправить пилотируемую миссию на Луну к 2040 году

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Фото: Global Look Press/Zhang Naijie
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Индия планирует отправить пилотируемую миссию на Луну к 2040 году. Об этом 17 октября сообщил офис премьер-министра республики.

«Опираясь на успех индийских космических инициатив, в том числе недавних миссий «Чандраян-3» и «Адитья L1», премьер-министр Нарендра Моди поручил Индии стремиться к новым и амбициозным целям, включая создание космической станции «Бхаратия Антарикша» к 2035 году и отправку первого индийца на Луну к 2040 году», — говорится в сообщении.

Министерству космоса поручено разработать дорожную карту исследования Луны, которая будет включать в себя серию новых миссий «Чандраян», разработку ракеты-носителя нового поколения, строительство стартовой площадки и создание ориентированной на человека лаборатории.

Моди также призвал работать над межпланетными миссиями, которые будут включать в себя миссию орбитального аппарата Венеры и спускаемый аппарат на Марс.

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Запуск с индийского космодрома ракеты-носителя с миссией «Чандраян-3» на Луну состоялся 14 июля. 31 июля «Чандраян-3» была успешно выведена на окололунную орбиту.

23 августа «Чандраян-3» стала первой космической станцией на Южном полюсе Луны. В тот же день американский бизнесмен и гендиректор компании SpaceX Илон Маск поздравил Индию с успешным началом лунной миссии. Помимо Маска индийских ученых с успехом поздравил «Роскосмос».

Позднее, 29 августа, индийский луноход «Прагьян» при первых измерениях состава поверхности Луны обнаружил алюминий, серу, кальций, железо, хром и титан. Ранее благодаря луноходу удалось узнать, что поверхность естественного спутника Земли оказалась на порядок теплее, чем предполагалось.

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