Эксперт оценил разрешение Apple на использование сторонних платежных систем в РФ

Решение Apple разрешить россиянам использовать сторонние платежные системы для оплаты покупок в приложениях говорит о том, что компания не намерена полностью уходить из РФ — она соблюдает законодательство РФ и пытается работать на отечественном рынке ровно в той степени, в которой может. Такое мнение 17 октября высказал обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Ранее в этот день сообщалось, что корпорация Apple разослала разработчикам из России письмо, согласно которому теперь они могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через сторонние платежные системы с комиссией в 27%. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«Внешняя оплата через магазин App Store настраивается следующим образом: разработчик «зашивает» в приложение ссылку, которая переводит на сайт, где можно оплатить услуги — будь то онлайн-кинотеатр, сервис для чтения книг или что-то еще», — прокомментировал Черноусов.

В данном случае, по его словам, Apple становится посредником при совершении оплаты, то есть перенаправляет пользователя на необходимый сайт, а не берет плату прямо внутри приложений.

При этом, как обратил внимание Черноусов, в настоящее время пополнять App Store можно только через МТС и «Билайн», что затрудняет оплату различного рода подписок.

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала компанию Apple почти на 1,2 млрд рублей за навязывание использования ее платежного инструмента в приложениях российских разработчиков. Отмечалось что компания требовала от разработчиков удалять ссылки на свои интернет-ресурсы и настраивать функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае Apple не допускала приложения в App Store.

Apple пыталась обжаловать данное решение, однако 3 октября Апелляционный суд поддержал законность штрафа ФАС.