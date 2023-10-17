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«Балтика» возродила производство пива по рецепту 1992 года

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Фото: РИА Новости/Леся Полякова
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Пивоваренная компания «Балтика» возродила производство пива «Балтика 3» по тому же самому рецепту, который использовался при его изготовлении более 30 лет назад. Процесс изготовления 17 октября увидел на заводе в Санкт-Петербурге корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, отметив, что производство напитка будет полностью российским, включая сырье.

Запуск напитка по оригинальной рецептуре начинается почти одновременно от Поволжья и юга до центра и северо-запада страны. Однако впервые «Балтику 3» по нему сварили именно в столице на Неве. С него больше 30 лет назад, по сути, и началась история современного российского пивоварения.

«Мы хотим своим потребителям напомнить еще раз о том, каким качество пива было раньше, о том, какая была хмелевая горечь, о том, какой это бы напиток. И чтобы потребители взглянули на нас другими глазами и вспомнили», — отметила главный пивовар завода «Балтика — Санкт-Петербург» Любовь Кошелева.

После «тройки» в планах предприятия возродить и выпуск других известных сортов «Балтики». Среди них — «Ярпиво» в Ярославле, «Дон» в Ростове-на-Дону, «Самара», «ДВ» и «Арсенальное» — в Туле.

После ухода с рынка зарубежных собственников компания переживает настоящий ренессанс. Новая глава в истории предприятия началась прошедшим летом, когда туда вернулся ее основатель Таймураз Боллоев, при котором «Балтику» знали в 75 странах, и марка была лидером продаж не только у России, но и в Европе.

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Ранее, 16 октября, на большинстве заводов компании прошел первый налив сорта «Балтика 3», который впервые попал на рынок 32 года назад. Известно, что последние 15 лет компанией владел датский завод Carlsberg, который делал основную ставку на европейские бренды. После ухода компании с российского рынка в 2022 году «Балтика» вернулась к производству своих оригинальных сортов.

Carlsberg Group решила покинуть Россию и передать свой бизнес в 2022 году. Указом президента России Владимира Путина от 16 июля 2023 года иностранные доли в «Балтике» были переданы Росимуществу.

18 июля стало известно, что российские активы Carlsberg и Danone получили новых руководителей. «Известия» выяснили, что президентом пивоваренной компании «Балтика» был назначен Таймураз Боллоев. Кадровые перестановки подтвердила пресс-служба пивоваренной компании.

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