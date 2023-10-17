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«Балтика» возродила производство пива по рецепту 90-х

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Компания «Балтика» снова начала выпускать сорт пива «Балтика 3», который впервые попал на рынок 32 года назад. В понедельник, 16 октября, на большинстве заводов компании прошел первый налив этого сорта.

Последние 15 лет компанией владел датский Carlsberg, который делал основную ставку на европейские бренды. После ухода компании с российского рынка в 2022 году «Балтика» вернулась к производству своих оригинальных сортов.

«Очень приятный хмелевой, с цветочными нотками. Хлебная корочка совсем незначительная», — рассказала ведущий специалист компании по сенсорным исследованиям Любовь Антонова.

В компании сообщили, что в производстве используются только российские ингредиенты. Помимо рецептуры, вернулся и ретродизайн с фольгой на горлышке и бутылкой-«чебурашкой».

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Carlsberg Group решила покинуть Россию и передать свой бизнес в 2022 году. Указом президента России Владимира Путина от 16 июля 2023-го иностранные доли в «Балтике» были переданы Росимуществу.

18 июля стало известно, что российские активы Carlsberg и Danone получили новых руководителей. Как выяснили «Известия», президентом пивоваренной компании «Балтика» был назначен Таймураз Боллоев. Кадровые перестановки подтвердила пресс-служба пивоваренной компании.

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