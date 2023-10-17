Тело мужчины в гидрокостюме нашли на берегу Финского залива

В Ленинградской области сотрудники погранслужбы нашли труп неизвестного мужчины в гидрокостюме. Об этом 17 октября сообщил «Известиям» осведомленный источник.

Тело обнаружено на берегу Финского залива, в 11 км от его южной части. На место происшествия в 11:30 мск прибыли полицейские.

Источник уточнил, что на вид мужчине 50 лет, на нем черный гидрокостюм с серыми рукавами.

Тело направлено в морг, причину смерти мужчины установит экспертиза.

В начале октября полицейские Тюменской области обнаружили в багажнике автомобиля Lada тело мужчины с огнестрельным ранением. Были задержаны водитель машины, а также находившийся в ее салоне пассажир.