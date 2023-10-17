Ритейлеры сообщили о повышенном спросе на iPhone 15 в первые недели продаж в РФ

Спрос на iPhone 15 в первые две недели после начала продаж в РФ выше, чем на предыдущий флагман iPhone 14 за аналогичный период прошлого года. Об этом «Известиям» рассказали продавцы электроники.

Продажи iPhone 15 в сети МТС стартовали в конце сентября и в 1,5 раза превысили объем реализации iPhone 14 за аналогичный период в 2022-м, уточнили в пресс-службе оператора. В маркетплейсе Wildberries отметили, что продажи iPhone 15 на 66% выше продаж прошлогодней новинки — iPhone 14.

Еще на этапе предзаказа продажи iPhone 15 в «М.Видео-Эльдорадо» оказались в 2,5 раза выше, чем предыдущей серии, рассказали в компании. В магазинах и на онлайн-площадках объединенного ритейлера разворачиваются продажи iPhone 15 и 15 Plus — спрос на эти модели в первые дни оказался примерно вдвое больше, чем на iPhone 14, отметил его представитель.

Многие опасения, связанные с iPhone 15, не оправдались, комментирует повышенный спрос на новый флагман Apple гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. iPhone 15 визуально довольно сильно отличается от предыдущих моделей — а раз так, то это хорошее имиджевое приобретение, считает руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Флагман в руки: спрос на iPhone 15 выше, чем на топ-гаджет прошлого года