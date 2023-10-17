Реклама
Прямой эфир
Армия
В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС
Мир
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк
Мир
В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев
Мир
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом
Мир
В ОАЭ разочаровались результатами голосования СБ ООН по резолюции РФ
Армия
Десантники-штурмовики зачистили опорпункт ВСУ и взяли трех пленных
Мир
Армия Израиля атаковала военную инфраструктуру ливанской «Хезболлы»
Мир
Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2024 году
Мир
Кабмин Таиланда утвердил даты безвизового въезда россиян до 90 дней
Мир
Блинкен сообщил о визите Байдена в Израиль 18 октября
Мир
В Австрии предрекли падение режима Зеленского после поражения ВСУ
Мир
СБ ООН не принял проект резолюции РФ по прекращению огня в Газе и Израиле
Наука и техника
NASA отложило выход астронавтов в открытый космос из-за утечки на модуле МКС «Наука»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и ветре 17 октября
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о последствиях ударов по аэродромам ВФУ

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый удар российской армии по военным аэродромам вооруженных формирований Украины (ВФУ) существенно осложняет работу Воздушных сил противника. Так прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков сообщение источников «Известий» о том, что в ночь с 15 на 16 октября российские войска нанесли комбинированный удар по нескольким украинским аэродромам.

«На многих участках нам удается улучшить тактическое положение»
Шойгу рассказал Путину о продвижении в зоне спецоперации и оценил потери ВСУ

Леонков пояснил, что Украина до сих пор использует аэродромы, для того чтобы остатками авиации наносить удары по нашей территории, в том числе с использованием ракет Storm Shadow. Прифронтовые аэродромы ВФУ используют как аэродромы подскока, то есть выполнив боевую задачу, самолет садится там, заправляется и убывает к местам базирования. Но не всегда у них получается вернуться на базу, отметил эксперт.

«Если наша разведка срабатывает на отлично, то мы обнаруживаем не только аэродромы, но и технику, находящуюся на них, в том числе авиационную, и уничтожаем сразу всё. <…> Уничтожение такого рода инфраструктуры положительным образом сказывается на всем ходе боевых действий для нас», — объяснил он.

Как подчеркнули источники «Известий», во время удара по украинским аэродромам использовалась широкая номенклатура средств поражения от ударных беспилотных аппаратов до оперативно-тактических ракет.

«Можно разрушать аэродромы, но противник может их восстановить и начать использовать заново. Конечно, без аэродромов подскока противник не может полноценно работать своей авиацией. Но главное при уничтожении аэродромов украинских формирований, чтобы на них оказалась авиационная техника. Если мы уничтожаем ее, это сильно сказывается на противнике», — отметил Леонков.

Всего за последние сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 800 боевиков ВФУ и 60 единиц техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России 16 октября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оборона в комплексе: ВФУ истратили почти все резервы в попытках наступления

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023