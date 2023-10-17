Военный эксперт рассказал о последствиях ударов по аэродромам ВФУ

Каждый удар российской армии по военным аэродромам вооруженных формирований Украины (ВФУ) существенно осложняет работу Воздушных сил противника. Так прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков сообщение источников «Известий» о том, что в ночь с 15 на 16 октября российские войска нанесли комбинированный удар по нескольким украинским аэродромам.

Леонков пояснил, что Украина до сих пор использует аэродромы, для того чтобы остатками авиации наносить удары по нашей территории, в том числе с использованием ракет Storm Shadow. Прифронтовые аэродромы ВФУ используют как аэродромы подскока, то есть выполнив боевую задачу, самолет садится там, заправляется и убывает к местам базирования. Но не всегда у них получается вернуться на базу, отметил эксперт.

«Если наша разведка срабатывает на отлично, то мы обнаруживаем не только аэродромы, но и технику, находящуюся на них, в том числе авиационную, и уничтожаем сразу всё. <…> Уничтожение такого рода инфраструктуры положительным образом сказывается на всем ходе боевых действий для нас», — объяснил он.

Как подчеркнули источники «Известий», во время удара по украинским аэродромам использовалась широкая номенклатура средств поражения от ударных беспилотных аппаратов до оперативно-тактических ракет.

«Можно разрушать аэродромы, но противник может их восстановить и начать использовать заново. Конечно, без аэродромов подскока противник не может полноценно работать своей авиацией. Но главное при уничтожении аэродромов украинских формирований, чтобы на них оказалась авиационная техника. Если мы уничтожаем ее, это сильно сказывается на противнике», — отметил Леонков.

Всего за последние сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 800 боевиков ВФУ и 60 единиц техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России 16 октября.

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