Эксперты дали советы по вложениям в недвижимость для начинающих инвесторов

Инвестирование в недвижимость — одно из самых надежных и выгодных вложений для начинающих, отметили эксперты агентства недвижимости Homeapp. Они обозначили основные риски, с которыми может столкнуться инвестор, а также рассказали «Известиям» о целях, способах инвестирования и наиболее выгодных направлениях для инвестиций в недвижимость в этом году.

По их словам, существует несколько основных стратегий вложения средств в недвижимость: получение пассивного дохода за счет сдачи в аренду уже имеющегося или приобретаемого жилья; получение дохода за счет перепродажи или обмена с наценкой; сохранение накоплений за счет вложения в недвижимость, которая с годами только возрастает в цене.

При этом эксперты подчеркнули, что, перед тем как выбрать одну из трех стратегий, необходимо определиться с целью инвестирования.

«Формы инвестирования в недвижимость следует выбирать в зависимости от потребности и целей инвестора. Самый распространенный способ — покупка недвижимости для долгосрочных арендных доходов. Это может быть жилая или коммерческая недвижимость, приобретаемая специально для дальнейшей сдачи в аренду», — отметили в агентстве.

Другой формой вложения средств они назвали флиппинг — покупку недвижимости на вторичном рынке для последующей перепродажи. В этом случае основная задача инвестора — выгодная покупка объекта, требующего ремонта, после которого квартиру можно будет продать дороже.

«Инвестирование всегда сопряжено с рисками. Если заранее детально не изучить экономическую и демографическую ситуацию в стране, городе и районе, в котором планируется приобрести объект, — есть большой риск, что недвижимость не будет расти в цене и приносить ожидаемый доход», — уточнили эксперты.

В случае покупки жилья на этапе строительства, есть риск столкнуться с заморозкой стройки. Чтобы избежать этого, важно выбирать только аккредитованных и проверенных застройщиков, подчеркнули аналитики. Также снизить риски помогут специальные эскроу-счета, которые открываются для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком.

Чтобы не попасться на уловки мошенников на рынке недвижимости важно обращаться к проверенным юристам и требовать при заключении договора гарантию безопасной сделки.

«Что касается инвестирования в зарубежную недвижимость — всегда важно учитывать издержки, иначе есть риск просчитаться и переплатить. К единовременным затратам можно отнести гербовый сбор, услуги юриста, нотариуса, риелтора и затраты на ремонт. А вот среди регулярных будут налог на доход от аренды, расходы на подготовку ежегодной декларации, страхование, коммунальные расходы и другое. Однако во всех странах и регионах сумма и организационные особенности будут сильно отличаться, поэтому тут стоит потратить время и изучить все нюансы», — рассказали в агентстве.

К плюсам вложения в недвижимость можно отнести высокую доходность и низкую волатильность (колебание стоимости актива на рынке), считают эксперты.

«Отдельно стоит отметить преимущества вложения в недвижимость за границей. Это возможность получать прибыль в валюте, а также способ открыть или расширить бизнес в иностранных юрисдикциях», — добавили они.

Согласно аналитическим данным агентства Homeapp, спрос на зарубежную недвижимость среди россиян постоянно растет. При этом в 2022–2023 годах граждане РФ активно осваивали новые локации.

«Причиной этому стало перенасыщение рынков недвижимости Турции и ОАЭ и санкции со стороны США и стран Европы, которые ограничили доступ к недвижимости за рубежом. Текущая ситуация на рынке подтолкнула многих покупателей рассмотреть Азию в качестве продуктового рынка. На данный момент отмечается растущий спрос на недвижимость Бали, Вьетнама и Камбоджи», — объяснили специалисты.

Они обратили внимание на то, что в Юго-Восточной Азии существует множество городов, сопоставимых по размеру с Москвой, и их население постоянно растет, увеличивая потенциальный спрос на недвижимость. Кроме того, низкий уровень инфляции в странах Юго-Восточной Азии, составляющий около 2,5–3%, говорит о стабильности и устойчивости экономики региона, что также является привлекательным фактором для инвесторов.

Чтобы успешно инвестировать в недвижимость, необходимо внимательно выбирать объект вместе с квалифицированными экспертами рынка, чтобы в будущем избежать возможных проблем, уточнили в агентстве. Там посоветовали изучить рынок недвижимости в той стране, городе и регионе, где находится рассматриваемое жилье, учитывать не только новости рынка недвижимости, но и мировую повестку, опираться на свои цели и подходящие инвестиционные стратегии.

Накануне аналитики IBC Real Estate сообщили «Известиям», что объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России в 2023 году достиг абсолютного максимума за всю историю наблюдений с 2001 года. Наибольшие вложения пришлись на торговый сегмент, где закрылся ряд сделок с «трофейными» активами от иностранных продавцов.