В Москве резко вырос спрос на аренду дорогого жилья

В Москве растет доля запросов на аренду элитной недвижимости стоимостью 200–400 тыс. рублей в месяц. Об этом 17 октября сообщили «Известиям» аналитики NF Group.

По итогам III квартала 2023 года суммарное число запросов на аренду элитной недвижимости в Москве оказалось на 9% ниже аналогичного периода прошлого года. Такая динамика была связана с отсутствием характерной для рынка сезонности в 2022 году под влиянием внешних факторов.

При этом общее количество обращений за девять месяцев оказалось практически сопоставимо с уровнем прошлого года (+3% в годовой динамике). В свою очередь, объем фактических сделок демонстрирует незначительную отрицательную динамику (–4% по сравнению с периодом с января по сентябрь 2022 года).

«Несмотря на снижение количества обращений в годовом выражении, в целом показатели свидетельствуют о сохранении заданного в начале года уровня активности в сегменте, в том числе фиксировался рост количества заявок с началом делового и учебного сезонов. Однако стоит отметить, что с учетом постепенного «вымывания» качественного предложения многие клиенты предпочли арендовать элитное жилье заранее из-за риска дефицита подходящих вариантов», — рассказал Андрей Соловьев, партнер и региональный директор департамента городской недвижимости NF Group.

По его словам, арендаторы проявляют готовность к увеличению бюджета на аренду при очевидных преимуществах выбранного объекта. Средний бюджет и средняя запрашиваемая ставка предлагаемых в аренду элитных квартир и апартаментов выросли за год на 8% и 11% соответственно.

Отмечается, что в сравнении с периодом с января по сентябрь 2022 года структура запросов по среднему бюджету сильно изменилась. С начала 2023 года отмечался повышенный спрос на качественное предложение, из-за чего многие арендаторы готовы были делать выбор в пользу объектов с более высокой стоимостью аренды.

В связи с этим по итогам января–сентября 2023 года заметно увеличилась доля запросов в пределах 200– 400 тыс. рублей в месяц (+14 п.п. за год). Самые бюджетные лоты, аренда которых стоит менее 200 тыс. рублей в месяц, также не растеряли своей актуальности. на них приходится 24% всех заявок. Доля запросов на квартиры и апартаменты с арендными ставками от 500 тыс. рублей в месяц сократилась на 6 п.п. за год.

На протяжении первых девяти месяцев 2023 года в структуре запросов по площади фиксировался растущий интерес к более компактным лотам. Максимальную долю сформировали заявки на аренду лотов площадью от 60 до 120 кв. м, на которые пришлось 47% всех обращений (+17 п.п. за год). Также, несмотря на значительное сокращение (–11 п.п. за год), существенная доля заявок пришлась на объекты в диапазоне от 120 до 180 кв. м — 37% от всех обращений. Доля запросов на более крупные лоты (площадью от 180 кв. м) сократилось с 18 до 13% за год.

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что стоимость самой дешевой двухэтажной квартиры в новостройках Москвы составляет 17,7 млн рублей. Всего в сентябре было представлено 217 таких лотов в 46 проектах всех сегментов.