Названа цена самой дешевой двухэтажной квартиры в новостройках Москвы

Стоимость самой дешевой двухэтажной квартиры в новостройках Москвы составляет 17,7 млн рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Метриум».

По данным экспертов, в сентябре 2023 года было представлено 217 таких лотов в 46 проектах всех сегментов. Такое жилье, которое обычно ассоциируется с роскошью, можно встретить не только в элитных новостройках, но и в бюджетных комплексах.

«Наиболее доступный двухярусный лот за 17,7 млн рублей стоит в 78,5 раз дешевле самого дорогого — 1,39 млрд рублей», — рассказали эксперты.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, двухуровневые квартиры и апартаменты обладают целым рядом преимуществ.

«К достоинствам формата относятся широкие возможности для зонирования помещений и воплощения смелых дизайнерских замыслов, высокий уровень естественного освещения, увеличение приватности внутри семьи. Поэтому, несмотря на высокую стоимость, двухэтажные квартиры и пентхаусы пользуются стабильным спросом», — рассказал он.

Предложение такого жилья растет: за январь–сентябрь 2023 года оно увеличилось на 55,3%, добавил Руслан Сырцов.

При этом на премиальном рынке новостроек сейчас только 0,6% от общего объема предложения приходится на двухуровневые лоты, отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

«По сути, на премиальном рынке наблюдается дефицит — это востребованный формат жилья среди таких клиентов. Сложившаяся ситуация повышает инвестиционную привлекательность реализуемых девелоперами дуплексов и двухуровневых пентхаусов», — рассказал девелопер.

Ранее, 14 сентября, в агентстве недвижимости Dolgov PRO привели «Известиям» прогноз, согласно которому цены на квартиры в новостройках Московского региона к концу года увеличатся до 8%. На это могут повлиять удорожание строительных материалов, а также повышение Центробанком ключевой ставки, объяснили эксперты.