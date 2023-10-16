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Эксперт оценил перспективы возможных поставок газа из РФ в Республику Сербскую

Республика Сербская готова подписать с РФ договор о поставках газа: мнение Митраховича
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Республика Сербская (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) планирует подписать с Москвой договор о долгосрочных поставках газа до конца 2023 года, заявил в интервью «Известиям» премьер-министр этого образования Радован Вишкович. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович 16 октября рассказал о перспективах.

«[Это] перспективный рынок не в смысле больших объемов, это же очень маленькое образование — Республика Сербская. Лучше, конечно, продавать газ, чем не продавать. Но понятно, что объемы совсем небольшие будут. Тем не менее даже с точки зрения политики поддерживать эту сербскую часть для России имеет смысл», — отметил Митрахович.

При этом он обратил внимание на элемент важных политических соглашений. Так, в интервью Вишкович отметил, что Сараево пока еще не дает согласия на проведение трубопровода из Сербии в Боснию и Герцеговину.

«Отношение между Боснией и Республикой Сербской сложное. Если договорятся между собой, то для России поставки газа имели бы смысл: и политический смысл — мы свое влияние поддерживаем в сербской части Боснии и Герцеговины, и экономический — небольшие объемы, тем не менее что-то продадим», — сказал Митрахович.

Говоря о стоимости топлива, он выразил мнение, что российская цена, скорее всего, будет меньше, чем стоимость газа на бирже. При этом эксперт уточнил, что для России это нормальная практика.

«Те компании, которые в Европе закупали газ по долгосрочным контрактам, имели некоторое ценовое преимущество по сравнению с теми компаниями, которые покупали газ только на бирже. Хотя разница в последние годы была не такая большая, потому что по требованию европейских властей, Европейской комиссии биржевая индексация в российские контракты тоже была внесена. Поэтому да, выгоднее покупать у России. Но не было такой разницы, как десять лет назад», — заключил эксперт.

«Ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца 2023-го»
Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович — о проектах с РФ, установлении прямого авиасообщения с Москвой и вступлении БиГ в НАТО

Ранее, 26 сентября, балканист Милан Лазович рассказал «Известиям», что в последние полтора года наблюдается тренд на укрепление двусторонних отношений России и Республики Сербской. При этом он подчеркнул, что РФ важно иметь союзников на Балканах, это регион, где продолжается борьба за сферы влияния, и Москве важно иметь там свои точки опоры.

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